Армяне-добровольцы летят на войну в Карабхе со всей России

Они не называют себя наемниками и считают, что в сегодняшней ситуации с Нагорным Карабхом «всем верховодит Турция, у азербайджанцев столько духу нет».

«Мы не наемники, мы добровольцы мы едем на войну. И это последняя война», говорят армяне

В Ереван из Сочи летят добровольцы, которые готовы принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Как передает Znak.com, это люди разных возрастов из разных частей России.

«Мы не наемники, мы добровольцы мы едем на войну. И это последняя война», — заявил нашей интернет-газете Гаспар — один из тех, кто летит сегодня в Ереван. Мужчина, которому около 50 лет, говорит, что он является членом старейшей армянской партии «Дашнакцутюн» (Армянская Революционная Федерация), основанной в 1880 году. По его словам, в Армении сейчас очереди в военкоматы, армяне со всего мира, из Европы, Америки, России, с Ближнего Востока, летят в Ереван. Гаспар утверждает, что сейчас в Армении идет формирование «батальонов смертников» — людей, готовых умереть за свою Родину.

По его словам, есть армяне, которые бежали от войны в Сирии, но сейчас идут записываться добровольцами в армию, чтобы защитить свой дом.

Сам Гаспар, по его словам, родился в Грузии, но всю жизнь прожил в России, где работает начальником охраны «санаторно-курортного комплекса».

Гаспар летит в Ереван со своим другом Артемом, он тоже член партии «Дашнакцутюн». Последний сказал, что у него в Карабахе уже воюют сын и племянник, и он не видит для себя возможности оставаться дома.

Оба мужчины считают, что в сегодняшней ситуации с Нагорным Карабхом «всем верховодит Турция, у азербайджанцев столько духу нет». «Мы не собирались начинать эту войну, мы просто жили мирно. Но если азербайджанцы не понимают и устраивают эту резню, мы готовы закончить войну в Баку», — заявил Гаспар.

Добровольцы, с которыми удалось поговорить Znak.com, рассказывают, что после прилета в Ереван сначала встретятся с родителями и родными, но уже завтра планируют пойти в призывные пункты.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга. Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.