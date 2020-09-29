29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Армяне-добровольцы летят на войну в Карабхе со всей России

19:17 29.09.2020 Фото: pixabay.com
3 1

Они не называют себя наемниками и считают, что в сегодняшней ситуации с Нагорным Карабхом «всем верховодит Турция, у азербайджанцев столько духу нет».

% name% title
«Мы не наемники, мы добровольцы мы едем на войну. И это последняя война», говорят армяне

В Ереван из Сочи летят добровольцы, которые готовы принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Как передает Znak.com, это люди разных возрастов из разных частей России.

«Мы не наемники, мы добровольцы мы едем на войну. И это последняя война», — заявил нашей интернет-газете Гаспар — один из тех, кто летит сегодня в Ереван. Мужчина, которому около 50 лет, говорит, что он является членом старейшей армянской партии «Дашнакцутюн» (Армянская Революционная Федерация), основанной в 1880 году. По его словам, в Армении сейчас очереди в военкоматы, армяне со всего мира, из Европы, Америки, России, с Ближнего Востока, летят в Ереван. Гаспар утверждает, что сейчас в Армении идет формирование «батальонов смертников» — людей, готовых умереть за свою Родину.

По его словам, есть армяне, которые бежали от войны в Сирии, но сейчас идут записываться добровольцами в армию, чтобы защитить свой дом.

Сам Гаспар, по его словам, родился в Грузии, но всю жизнь прожил в России, где работает начальником охраны «санаторно-курортного комплекса».

Гаспар летит в Ереван со своим другом Артемом, он тоже член партии «Дашнакцутюн». Последний сказал, что у него в Карабахе уже воюют сын и племянник, и он не видит для себя возможности оставаться дома.

Оба мужчины считают, что в сегодняшней ситуации с Нагорным Карабхом «всем верховодит Турция, у азербайджанцев столько духу нет». «Мы не собирались начинать эту войну, мы просто жили мирно. Но если азербайджанцы не понимают и устраивают эту резню, мы готовы закончить войну в Баку», — заявил Гаспар.

Добровольцы, с которыми удалось поговорить Znak.com, рассказывают, что после прилета в Ереван сначала встретятся с родителями и родными, но уже завтра планируют пойти в призывные пункты.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга. Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.

война. добровольцы Ереван конфликт наемники
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто победит в этой войне?

Аноним, 29 сентября 2020 19:48
НВР:
Как всегда Путин
Аноним, 29 сентября 2020 19:49
Победит "дружба".
АнтиЯ, 29 сентября 2020 21:11
НВР:
бизнес

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлить на месяц "коронаврусные" выплаты медикам приказал Путин
21:35 29-09-2020
Продлить на месяц
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
21:26 29-09-2020
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
Горит гостиница "Империал" в центре Новосибирска. Пожарные ищут людей в задымленном здании
21:15 29-09-2020
Горит гостиница
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
21:07 29-09-2020
Как и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил Минтруд
Путин: "Аккуратно и тактично" говорить людям о резком росте заболеваемости COVID-19 1
20:59 29-09-2020
Путин:
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске 1
20:47 29-09-2020
Оштрафовали за превышение числа больных с COVID-19 госпиталь в Новосибирске
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами 1
20:37 29-09-2020
5 угроз пенсионерам: как живут на пенсии в России по сравнению с другими странами
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
20:23 29-09-2020
Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
20:06 29-09-2020
Какие поблажки даст несовершеннолетним самозанятым правительство РФ?
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление
19:47 29-09-2020
Снял запрет на покупку онкопрепарата «Винкристин» Мишустин. Читай постановление