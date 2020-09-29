Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве

Подростка госпитализировали, он скончался спустя примерно полчаса в больнице Казани. Родственники ищут очевидцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти из-за падения с высоты

В Казани погиб 17-летний подросток, это случилось после того, как его, предварительно, скинули со здания дома по улице Соловецких Юнг.

По данным источника, тело парня нашли после полуночи 20 сентября. У него были травмы, характерные для падения с высоты.

«Подростка госпитализировали, он скончался спустя примерно полчаса в больнице», — сообщили порталу indienews.ru.

21 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, спустя несколько дней родственники начали распространять по соцсетям сообщение с призывом откликнуться очевидцев. Всех, кто знает какую-либо информацию, просят обращаться по телефонам.