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Сбросили с высотки 17-летнего юношу. СК возбудил дело об убийстве

20:23 29.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подростка госпитализировали, он скончался спустя примерно полчаса в больнице Казани. Родственники ищут очевидцев.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти из-за падения с высоты

В Казани погиб 17-летний подросток, это случилось после того, как его, предварительно, скинули со здания дома по улице Соловецких Юнг.

По данным источника, тело парня нашли после полуночи 20 сентября. У него были травмы, характерные для падения с высоты.

«Подростка госпитализировали, он скончался спустя примерно полчаса в больнице», — сообщили порталу indienews.ru.

21 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, спустя несколько дней родственники начали распространять по соцсетям сообщение с призывом откликнуться очевидцев. Всех, кто знает какую-либо информацию, просят обращаться по телефонам.

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