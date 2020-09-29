Продлить на месяц "коронаврусные" выплаты медикам приказал Путин

Владимир Путин 29 сентября провел совещание с членами правительства

Владимир Путин 29 сентября в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства на тему роста заболеваемости коронавирусом. После доклада вице-премьера Татьяны Голиковой президент предложил продлить еще на месяц "коронавирусные" выплаты медикам.

Дословно

В. Путин: Что касается дополнительных выплат медикам. Я знаю, что Вы встречались с представителями врачебного сообщества, Вы мне докладывали об этом. Если действительно люди считают, что предлагаемый Правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве, нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как Вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества. Давайте из этого и будем исходить. Я прошу Министерство финансов соответствующим образом выстроить свою работу и обеспечить необходимое финансирование.

Т.Голикова: Хорошо, Владимир Владимирович. Мы еще с учетом того, что коллеги предложили, проговорим с ними этот механизм дополнительно и согласуем с ними соответствующее решение, исходя из тех подходов, которые они сформулировали.

Спасибо.