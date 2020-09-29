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За насилие над приемной дочерью ужесточил срок с 3,5 до 13 лет колонии историку Юрию Дмитриеву суд Карелии

21:58 29.09.2020 Фото: Википедии
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При этом по четырем из пяти предъявленных обвинений Дмитриев был признан невиновным. В части изготовления детского порно он был оправдан. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

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Верховный суд Карелии все-таки отправил Юрия Дмитриева на 13 лет в колонию строгого режима

Приговор Петрозаводского суда по делу Дмитриева отменен, историка, представителя карельского "Мемориала" приговорили к 13 годах строгого режима.

Верховный суд сегодня отменил приговор Петрозаводского суда и вынес Юрию Дмитриеву новое наказание в виде 13 лет колонии строгого режима за насильственные действия в отношении приемной дочери. Часть дела, которая касается изготовления порнографии, отправлена на новое рассмотрение. Ранее по ней Дмитриев был оправдан.

Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть – это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор... Объем наказания изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил «Медиазоне» адвокат потерпевших Игорь Перов.

Таким образом сегодня Верховный суд полностью удовлетворил пожелания прокуратуры, которая просила приговорить Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, Юрия Дмитриева обвиняли по ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), а также по статьям «Изготовление детской порнографии», «Развратные действия в отношении несовершеннолетней» и «Хранение деталей огнестрельного оружия». 22 июля 2020 года судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков вынес Дмитриеву обвинительный приговор. Он получил 3,5 года колонии по ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По остальным статьям историка оправдали. Такой приговор не устроил сторону обвинения, которая подала апелляцию.

Напомним, впервые Дмитриева задержали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинение по статье 242.2 УК РФ (фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов), статье 135 УК РФ (развратные действия) и статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженной свою несовершеннолетнюю приемную дочь. Защита историка утверждала, что снимки он делал в медицинских целях.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении порнографии и развратных действиях, но признал виновным в хранении деталей огнестрельного оружия. В июне решение суда первой инстанции отменил Верховный суд Карелии, дело направили на новое рассмотрение. Спустя две недели Дмитриева задержали на границе Карелии и Ленинградской области. На следующий день Следственный комитет возбудил новое уголовное дело — Дмитриеву инкриминировали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Именно это новое дело и стало основой для вынесения приговора Верховным судом Карелии.

наказания насилие обвинительный приговор порно развратные действия Юрий Дмитриев "Мемориал"
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От редакции

Политическое дело?

Adeli, 29 сентября 2020 23:38
НВР:
Однозначно. Наблюдаю за этим делом с самого начала никаких новых фактов не вскрылось, всё такое мусолят на сотый раз

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