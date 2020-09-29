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Видео обрушения моста на кабину самосвала попало в Сеть: КамАЗ расплющило, водитель погиб

22:54 29.09.2020 Фото: e1.ru
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В пути у грузовика неожиданно поднялся кузов и снес пешеходный мост. На Челябинском тракте автомобили встали в огромную пробку.

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На трассе Челябинск-Екатеринбург рухнул переход, водитель погиб

В Свердловской области на федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход. По предварительным данным, это произошло после столкновения с КамАЗом, сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. Водитель погиб. Движение по трассе перекрыто.

«Информация уточняется, по предварительным данным, этому поспособствовал водитель КамАЗом», — сообщили в пресс-службе ГИБДД. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что столкновение произошло в 18:45. Предполагается, что у автомобиля КамАЗ открылся кузов.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа погиб. В момент обрушения пешеходов на мосту не было. В настоящее время данный участок дороги (Челябинский тракт) оцеплен сотрудниками ГИБДД, автомобили направляются в объезд», — сообщила старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Она добавила, что прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлено, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции. Также будут запрошены документы о техническом состоянии автомобиля КамАЗ, будет установлено, проходил ли он техосмотр перед выходом в рейс.

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