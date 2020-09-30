29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Гороскоп на среду 30 сентября для каждого знака зодиака: Двум знакам Зодиака грозит "черный день"

00:20 30.09.2020 Фото: freeimg.ru
0

Близнецов гороскоп на 30 сентября 2020 года предупредил о возможных катастрофах в дороге.

% name% title
Двум знакам Зодиака завтра грозит "черный день"

В последний день сентября и 13 лунный день – в среду, 30 числа, – знаку Зодиака Скорпион грозят удары судьбы.

Близнецов гороскоп на 30 сентября 2020 года предупредил о возможных катастрофах в дороге, сообщает Главред.

Еще одному знаку – Дева – астропрогноз сулит обновление чувств.

Что на последний день сентября спрогнозировано огненным знакам Зодиака
Овен
Женщинам посоветовали не строить воздушные замки относительно нового знакомого. Мужчинам грозят болезни и стрессы – нельзя перенапрягаться как физически, так и морально.

Лев
Не перенапрягайтесь физически и морально, иначе – можно "доиграться" до стресса и болезней. Если хотите повернуть ситуацию в свою сторону, отстранитесь от всего второстепенного и проанализируйте положение.

Стрелец
Выстроенные планы могут сбить раздор или неожиданная новость. Чтобы исправить проколы и добраться к цели, нужно забыть о компромиссах и беспокойстве.

Что на последний день сентября спрогнозировано водным знакам Зодиака

Рак
Постарайтесь оградить себя от эмоциональных скачков. Создайте внутренний барьер – не позвольте искушениям и неожиданностям нарушить ваш покой.

Рыбы
В интимной сфере можно столкнуться с проблемами, стоит легко через это перешагнуть. Семейные отношения могут "переродиться". Посвятите день путешествиям и прогулкам за городом. Благоприятен контакт с водой.

Скорпион
Готовьтесь к тому, что что-то будет угнетать, прислушивайтесь к интуиции и будьте готовы к ударам судьбы.

Что на последний день сентября спрогнозировано воздушным знакам Зодиака
Близнецы

Противопоказаны путешествия на всех видах транспорта, особенно на самолетах и машинах, – вы и ваши спутники можете попасть в катастрофу.

Весы
Общение может быть нелегким – по любому поводу прогнозируется несогласие. Есть угроза конфликтов, просчетов и недоразумений.

Водолей
Возможно, немного начнет беспокоить здоровье. Если хотите уладить отношения с теми, кто рядом, идите на компромиссы.

Что на последний день сентября спрогнозировано земным знакам Зодиака
Телец
Не провоцируйте близких на острые чувства. Оплошности и мелочи могут помешать желанному стать реальным, а это может "ударить" по настроению.

Козерог
Если хотите покорить новые вершины – прощайте обиды и будьте эмоционально гибкими. Аккуратно общайтесь с близкими и родственниками.

Дева
Найдите время для общения с природой – ваши чувства могут "переродиться", можно серьезно пополнить энергетический запас. Аккуратно общайтесь с близкими, постарайтесь не задеть их чувства.

астрология гороскоп гороскоп на среду знаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подводите итоги сентября?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на среду 30 сентября для каждого знака зодиака: Двум знакам Зодиака грозит "черный день"
00:20 30-09-2020
Гороскоп на среду 30 сентября для каждого знака зодиака: Двум знакам Зодиака грозит
БердскКак вам мэр? Оценить работу главы предлагает власть жителям Бердска 1
23:06 29-09-2020
Как вам мэр? Оценить работу главы предлагает власть жителям Бердска
Видео обрушения моста на кабину самосвала попало в Сеть: КамАЗ расплющило, водитель погиб
22:54 29-09-2020
Видео обрушения моста на кабину самосвала попало в Сеть: КамАЗ расплющило, водитель погиб
Задавил насмерть грузовик Volvo 61-летнего пешехода в Новосибирской области
22:35 29-09-2020
Задавил насмерть грузовик Volvo 61-летнего пешехода в Новосибирской области
Почему женщинам нельзя работать 30 сентября 2020 года в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови? Все запреты светлого дня
22:21 29-09-2020
Почему женщинам нельзя работать 30 сентября 2020 года в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови? Все запреты светлого дня
Сбежавшую с сумкой золота на 5 млн рублей продавщицу новосибирского ювелирного магазина задержали в Саратове
22:16 29-09-2020
Сбежавшую с сумкой золота на 5 млн рублей продавщицу новосибирского ювелирного магазина задержали в Саратове
За насилие над приемной дочерью ужесточил срок с 3,5 до 13 лет колонии историку Юрию Дмитриеву суд Карелии 1
21:58 29-09-2020
За насилие над приемной дочерью ужесточил срок с 3,5 до 13 лет колонии историку Юрию Дмитриеву суд Карелии
3 невероятных счастливчика 2021 года, по мнению астролога Павла Глобы
21:57 29-09-2020
3 невероятных счастливчика 2021 года, по мнению астролога Павла Глобы
Продлить на месяц "коронаврусные" выплаты медикам приказал Путин
21:35 29-09-2020
Продлить на месяц
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф
21:26 29-09-2020
Как бы выглядели Пугачева и Ротару без пластики, показал известный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф