Когда посадить чеснок в октябре 2020 года?

Не желательно высаживать в период Новолуния – с 15-17 октября и в период Полнолуния – 2 и 31 октября.

Когда наступают посадочные дни чеснока в октябре 2020 года, интересует многих людей

Когда наступают посадочные дни чеснока в октябре 2020 года, интересует многих людей. Ведь данный овощ является очень популярным как в России, так и за ее пределами, а также имеет отличительный запах и острый вкус. При его посадке стоит учитывать благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в октябре 2020 года, в результате чего можно получить богатый урожай.

О чем стоит помнить перед посадкой чеснока в октябре 2020 года

Прежде, чем посадить озимый чеснок в октябре, нужно хорошо удобрить грунт, используя суперфосфат и сульфат калия. Кроме этого, глубоко перекопать и выровнять грядки. На развитие и урожайность растения также влияет время посадки. Однако, в первую очередь необходимо обращать внимание на климатические изменения:

приступить к выполнению процедуры желательно за 2 недели до наступления первых заморозков;

при этом, средняя температура воздуха должна составлять 10°C.

Благодаря данным условиям, чеснок сможет лучше укорениться и не успеет прорасти.

Сложно определить универсальную дату для посадки, поскольку чеснок выращивают в различных регионах России, которые имеют разный климат. Приблизительные сроки для данной процедуры в различных областях:

Подмосковье – можно сажать озимый чеснок в открытый грунт в конце сентября и первой декаде октября;

в Краснодарском крае и Северном Кавказе – это вторая декада октября и первая половина ноября;

в Ленинградской области, на Урале и Сибири лучшим периодом является конец сентября.

Стоит помнить о том, что не стоит высаживать чеснок очень рано, поскольку в связи с теплым климатом он сможет быстро укорениться и начнет расти. А с наступлением заморозков может вымерзнуть.

В ином случае, когда данная процедура была проведена очень поздно, то чеснок не сможет укорениться и поэтому может погибнуть в зимний период.

Когда лучше всего сажать чеснок в октябре 2020 года

Лучше всего при посадке озимого чеснока ориентироваться на лунные циклы. Стоит отметить, что в октябре можно высаживать как чеснок, так и осуществлять подзимнюю посадку корнеплодов, включая морковь, буряк и редис. Данные культуры имеют практически одинаковые дни посадки.

Согласно лунному календарю, дачникам лучше всего стоит приступить к посадке озимого чеснока в период с 18 по 23 октября.

Не желательно высаживать культуры:

в период Новолуния – с 15-17 октября;

в период Полнолуния – 2 и 31 октября.

Примечательно, что высаживать озимый чеснок на том же участке, на котором он рос, можно не раньше трех лет. Также стоит учитывать правила севооборота, согласно которым лучшими предшественниками чеснока являются – хрен, календула, томаты, не рекомендуется высаживать его после картофеля, лука, пряных трав, моркови, редиса.

Источник: rsute.ru