30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Магнитные бури сегодня: Как легко пережить дни магнитных бурь в сентябре и октябре 2020 года?

20:22 30.09.2020 Фото: pxhere.com
0

Не пытайтесь решать сложные задачи, это в неблагоприятные дни мозгу не под силу.

% name% title
Пережить немногочисленные дни магнитных бурь в сентябре 2020 года помогут диета, пешие прогулки на свежем воздухе и употребление большого количества жидкости

Пережить немногочисленные дни магнитных бурь в сентябре 2020 года помогут диета, пешие прогулки на свежем воздухе и употребление большого количества жидкости. Главное правило поведения в неблагоприятные дни — меньше есть и больше пить. Так удастся избежать негативных последствий катаклизмов.

Что кроме пеших прогулок и диеты поможет защититься от магнитных бурь

Первая в сентябре 2020 года магнитная буря прогнозируется на 6 сентября.

Здоровые люди, которые ведут правильный образ жизни и позитивно мыслят, вряд ли смогут ощутить колебания геомагнитного фона Земли.

«Жертвами» природных явлений чаще всего становятся отдельные группы населения:

те, у кого есть хронические заболевания, потому что в дни вспышек на Солнце они обостряются;
катаклизмы ухудшают самочувствие пожилых людей, потому что их организм хуже сопротивляется влиянию извне, чем у молодых людей;
одышка, боль с левой стороны грудной клетки и тахикардия бывает у тех, кто имеет патологии сердечно-сосудистой системы;
уязвимыми считаются беременные и женщины в период менопаузы.
Помочь организму не так болезненно реагировать на происходящее просто

Нужен свежий воздух, легкая еда, чистая вода и травяной чай — лучшие помощники в период от повышенной солнечной активности.

Важно за несколько дней до метеоудара отказаться от «тяжелой» пищи, заменив ее полезной. Употреблять много сезонных фруктов, овощей, зелени и ягод.
Уменьшить физические нагрузки или заменить их на более легкие.

Медики рекомендуют принимать по одной таблетке Аспирина каждый день,  когда ожидаются магнитные бури: препарат разжижает кровь, позволяя ей легче циркулировать по сосудам, доставляя кислород к клеткам мозга и снимая головную боль.

Травяные чаи, особенно мятный, ромашковый, из корня валерианы успокоят нервную систему, помогут человеку расслабиться, а значит не так остро реагировать на природные катаклизмы.

Прогноз магнитных бурь на сентябре 2020 года

Вторая магнитная буря, более сильная, чем первая. Ожидается в период с 29 по 1 октября 2020 года.

Если вспышки на Солнце носят затяжной характер и длятся несколько дней, то это само по себе тяжело для организма метеочувствительного человека.

Резонно заблаговременно запастись лекарствами, которые могут пригодиться и держать их все врем под рукой. Не переедать и регулярно пить воды, чай, компот.

Ограничить потребление кофе и энергетических напитков, а от спиртного отказаться вообще. Больше гулять и меньше находиться в помещении. Проветривать жилище несколько раз в день и особенно перед сном.

Принимать контрастный душ, делать утреннюю зарядку, много ходить, но не допускать перенапряжения и больших физических нагрузок.

Меньше ездить в общественном транспорте, а если работа не далеко от дома, то ходить туда пешком.

Не пытаться решать сложные задачи, что в неблагоприятные дни мозгу не под силу.

Отложить или перенести деловые встречи, важные переговоры, подписание контрактов и дальние командировки. Не принимать судьбоносных решений, чтобы после об этом не сожалеть.

Источник: rsute.ru

геомагнитная буря люди магнитная буря магнитные бури метеозависимость метеозависимые люди пить жидкость прогноз прогулки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что-то пьете в дни сильных магнитных колебаний?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Забил кочергой котов Яшу и Мармыша: Суд дал живодер 3,5 года колонии строгого режима
22:19 30-09-2020
Забил кочергой котов Яшу и Мармыша: Суд дал живодер 3,5 года колонии строгого режима
Алкоголь и снотворное: Подробности загадочной смерти дочери актера Конкина Софии
22:07 30-09-2020
Алкоголь и снотворное: Подробности загадочной смерти дочери актера Конкина Софии
Получит 1 млн рублей обнаруживший сбежавших зэков из Дагестана чабан в Калмыкии
21:49 30-09-2020
Получит 1 млн рублей обнаруживший сбежавших зэков из Дагестана чабан в Калмыкии
БердскЕсть вопросы о пенсии и соцобслуживании? Звонить после 1 октября могут жители Бердска
21:34 30-09-2020
Есть вопросы о пенсии и соцобслуживании? Звонить после 1 октября могут жители Бердска
Избили до смерти сотрудницу посольства США в Киеве. Она скончалась в больнице
21:11 30-09-2020
Избили до смерти сотрудницу посольства США в Киеве. Она скончалась в больнице
Введут новые ограничения при росте зараженных COVID-19 в России, заявили в Роспотребнадзоре
21:02 30-09-2020
Введут новые ограничения при росте зараженных COVID-19 в России, заявили в Роспотребнадзоре
БердскТруп самоубийцы нашли на остановке "Погреба" в Микрорайоне Бердска 1
20:45 30-09-2020
Труп самоубийцы нашли на остановке
Новые правила трудоустройства выпускников вводят в России
20:30 30-09-2020
Новые правила трудоустройства выпускников вводят в России
Магнитные бури сегодня: Как легко пережить дни магнитных бурь в сентябре и октябре 2020 года?
20:22 30-09-2020
Магнитные бури сегодня: Как легко пережить дни магнитных бурь в сентябре и октябре 2020 года?
Свалилась в кювет сбившая 9-летнего мальчика "семерка" на парковке в Новосибирске
20:21 30-09-2020
Свалилась в кювет сбившая 9-летнего мальчика