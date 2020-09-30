30.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Только 8 бизнесменов получили отсрочку по налогам на 3,4 млн руб. в пандемию в Бердске

09:45 30.09.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Начальник ИФНС №3 Елена Перемитина ответила, что не увидела активности по обращениям за поддержкой от самих представителей бизнеса.

% name% title
Поддержка бизнеса обещана в Бердске в пандемию государством

Начальник налоговой инспекции №3 Елена Перемитина выступила на оперативном штабе 30 сентября. Она рассказала о мерах поддержки бизнеса в пандемию коронавируса в Бердске и Искитима. Подробности в ближайшее время.

бизнес налоги пандемия поддержка бизнеса Елена Перемитина ИФНС №3 по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нужна поддержка в пандемию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОстались без подгузников больные туберкулезом дети осенью 2020: Редакция "Курьер. Среда. Бердск" объявляет акцию "Сухая попа"
10:31 30-09-2020
Остались без подгузников больные туберкулезом дети осенью 2020: Редакция
БердскКак живут в общине "бога" Виссариона, рассказала жительница Бердска
10:30 30-09-2020
Как живут в общине
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
10:26 30-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Залезли в банковские долги на 18 трлн рублей россияне
10:20 30-09-2020
Залезли в банковские долги на 18 трлн рублей россияне
3 звездных счастливчика в 2021 году назвал Павел Глоба
10:17 30-09-2020
3 звездных счастливчика в 2021 году назвал Павел Глоба
Отменят ли накопительную часть пенсии, решает Мишустин
10:11 30-09-2020
Отменят ли накопительную часть пенсии, решает Мишустин
БердскКатастрофа: Фекальным потопом грозит кража труб резервного канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска
10:00 30-09-2020
Катастрофа: Фекальным потопом грозит кража труб резервного канализационного коллектора в Речкуновской зоне Бердска
БердскВажные дела осенью!
09:56 30-09-2020
Важные дела осенью!
БердскТолько 8 бизнесменов получили отсрочку по налогам на 3,4 млн руб. в пандемию в Бердске
09:45 30-09-2020
Только 8 бизнесменов получили отсрочку по налогам на 3,4 млн руб. в пандемию в Бердске
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:41 30-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу