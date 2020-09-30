Начальник налоговой инспекции №3 Елена Перемитина выступила на оперативном штабе 30 сентября. Она рассказала о мерах поддержки бизнеса в пандемию коронавируса в Бердске и Искитима. Подробности в ближайшее время.
Только 8 бизнесменов получили отсрочку по налогам на 3,4 млн руб. в пандемию в Бердске
09:45 30.09.2020,
Начальник ИФНС №3 Елена Перемитина ответила, что не увидела активности по обращениям за поддержкой от самих представителей бизнеса.
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