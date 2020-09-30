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Залезли в банковские долги на 18 трлн рублей россияне

10:20 30.09.2020 Фото: pixabay.com
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В стране с начала пандемии коронавируса объем просроченных долгов по потребительским кредитам вырос до рекорда с конца 2018 года.

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Просроченные долги россиян впервые с 2016 года превысили триллион рублей

Просроченная более чем на три месяца кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 триллиона рублей, что на 22% больше, чем в аналогичный период годом ранее и на 5,3% больше, чем в прошлом месяце. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что последний раз уровень задолженности превышал триллион рублей в ноябре 2016 года.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физических лиц на начало сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в августе. На конец ноября 2016 года доля просроченных долгов составляла 9,7% от всего объема ссуд.

На 1 сентября этого года объем кредитной задолженности физлиц составлял 18,8 триллиона рублей, увеличившись на 13% в годовом выражении и на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем.

8 сентября, чтобы стабилизировать ситуацию в банковском секторе России в условиях пандемии, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать «банк плохих долгов».

банк долг кредит просрочка
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