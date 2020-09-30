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О перезапуске отношений России и Белоруссии рассказала Валентина Матвиенко

16:45 30.09.2020 Фото: pexels.com
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Правительства обеих стран сейчас очень конструктивно сотрудничают именно в практическом смысле, отметила спикер.

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Матвиенко заявила о перезапуске отношений России и Белоруссии

В российско-белорусских отношениях произошел перезапуск, стимулом для переосмысления их состояния стала встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня можно сказать, что произошел перезапуск наших отношений... Последняя встреча в Сочи президентов России и Белоруссии стала новым мощным стимулом для переосмысления, где мы находимся, для понимания того, где мы находимся, понимания того, как дальше развивать интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - сказала она журналистам после форума регионов России и Белоруссии.

Правительства обеих стран сейчас очень конструктивно сотрудничают именно в практическом смысле, отметила Матвиенко.

Источник: РИА Новости

белоруссия протесты силовое подавление союзное государство
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От редакции

Много ли поменял этот перезапуск?

Аноним, 30 сентября 2020 17:39
Сливает независимость страны Лукашенко.

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