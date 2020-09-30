О перезапуске отношений России и Белоруссии рассказала Валентина Матвиенко

Правительства обеих стран сейчас очень конструктивно сотрудничают именно в практическом смысле, отметила спикер.

Матвиенко заявила о перезапуске отношений России и Белоруссии

В российско-белорусских отношениях произошел перезапуск, стимулом для переосмысления их состояния стала встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня можно сказать, что произошел перезапуск наших отношений... Последняя встреча в Сочи президентов России и Белоруссии стала новым мощным стимулом для переосмысления, где мы находимся, для понимания того, где мы находимся, понимания того, как дальше развивать интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - сказала она журналистам после форума регионов России и Белоруссии.

Правительства обеих стран сейчас очень конструктивно сотрудничают именно в практическом смысле, отметила Матвиенко.

Источник: РИА Новости