О перезапуске отношений России и Белоруссии рассказала Валентина Матвиенко

В российско-белорусских отношениях произошел перезапуск, стимулом для переосмысления их состояния стала встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня можно сказать, что произошел перезапуск наших отношений... Последняя встреча в Сочи президентов России и Белоруссии стала новым мощным стимулом для переосмысления, где мы находимся, для понимания того, где мы находимся, понимания того, как дальше развивать интеграционные процессы в рамках Союзного государства", - сказала она журналистам после форума регионов России и Белоруссии.
Правительства обеих стран сейчас очень конструктивно сотрудничают именно в практическом смысле, отметила Матвиенко.
Источник: РИА Новости