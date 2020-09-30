Разворовали миллионы в парке Бердска?

Прогуливаясь по городскому парку после второго этапа реконструкции, некоторые бердчане недовольно ворчат: «37 миллионов потрачено, но ничего не сделано». Так ли это?



В осенний дождливый день журналист «Свидетеля» прошлась по покрытым жёлтой листвой дорожкам парка в компании с Антоном Седовым, исполняющим обязанности директора городского Центра культуры и отдыха, и Сергеем Барановым, заведующим парком. Они рассказали о том, что сделано, и какие перемены грядут в излюбленном месте отдыха бердчан в следующем году.

— Все средства, выделенные на реконструкцию парка этим летом, не разворованы, а освоены в полном объёме, — постарался успокоить жителей города Антон Седов. – Выполнение работ контролируется отделом экономической безопасности и противодействия коррупции, а также прокуратурой. Проверки идут со всех сторон, мы отчитываемся за каждый рубль, выделенный городу по федеральной программе.

— В настоящий момент все работы, согласно утверждённому плану, выполнены почти на 100%. В парке асфальтированы дорожки, установлены лавочки, проведён водопровод, выкорчеваны 430 старых деревьев, высажено 435 саженцев елей и пирамидальных тополей, в стадии завершения пуско-наладочные работы по освещению парка. В ближайшие дни здесь зажгутся фонари, в том числе и 25 «пушкинских», после этого мы стопроцентно будем готовы к приёмке, — заверил Антон Седов.

— Антон Александрович, в некоторых местах даже взгляда дилетанта достаточно, чтобы понять: качество асфальтовых дорожек оставляет желать лучшего… Когда будет исправлен брак в работе?

— Между ГЦКиД и строительной организацией «Стройконтроль» заключён договор, по которому будет произведена оценка качества асфальтового полотна. Все недоработки подрядчик обязательно устранит.

— Одноэтажные здания, расположенные на территории парка в аттракционной зоне, вызывают грусть и уныние. Раньше эту часть парка со стороны улицы Свердлова закрывали огромные тополя, и эти домики не сильно бросались в глаза, а теперь они портят благостную картинку. Когда-нибудь парк избавится от этого наследия Советского Союза?

— Предприниматели заверили нас, что в следующем году парк будет полностью очищен от всего этого, как вы говорите, наследия. В парке установят аттракционы, привезённые из Новосибирска. А на заасфальтированной территории, расположенной между аттракционами и улицей Свердлова, в следующем году, во время третьего этапа реконструкции, будет установлена детская площадка с игровыми комплексами для ребятишек разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Конечно, мы понимаем, что вид у парка пока лысоватый, он неуютный: и фонари не горят, и молоденькие деревца не в силах сделать аллеи тенистыми, о каких мечтают горожане, о чём постоянно пишут в пабликах Бердска. Но потерпите, люди! Со временем мы сделаем парк таким, каким он должен быть. Здесь будет уютно и маленьким детям, и их родителям, и людям золотого возраста.

— Что планируется осуществить в парке в 2021 году? Сколько денег выделено на третий этап реконструкции?

— В общей сложности на два этапа реконструкции городского парка 2020-2021 годов выделено порядка 82 миллионов рублей. 37 миллионов из них уже освоено. На оставшиеся средства нам предстоит сделать ограждение парка, проложить маленькие, как мы их называем, козьи дорожки, которые протоптали сами отдыхающие, установить бОльшую часть «пушкинских» фонарей, высадить двух- и шестиметровые деревья, кустарники, а также порядка двух тысяч цветов.

О недочётах

К производителям лавочек, установленных в парке, ГЦКиД уже предъявили ряд претензий.



Прошло всего ничего, а покрытие на скамейках облезло, вид у них совсем непрезентабельный. По словам заведующего парком, весной следующего года «все эти косяки будут устранены», на лавочки нанесут ещё один слой защитного покрытия.