Закроют школы на карантин и переведут классы на дистанционку при заражении учителя COVID-19 в Бердске?

Родители переживают, что будет с учениками, если обнаружится педагог с короновирусной инфекцией.

В некоторые класса Бердска уже соблюдают карантин

"Курьер. Среда. Бердск" приходят взволнованные обращения от родителей, которые переживают за детей.

- Скажите, пожалуйста, если заболел учитель короной, что будет со школой? - спрашивает родительница Ирина.

В управлении образования Бердска 30 сентября "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что если произойдёт так, что учитель заболел коронавирусной инфекцией, то его ученики пройдут тест на наличие антител в крови. Классы, которые обучал больной педагог, уйдут на дистанционное обучение. Всю школу закрывать на карантин не будут.