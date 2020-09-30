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Закроют школы на карантин и переведут классы на дистанционку при заражении учителя COVID-19 в Бердске?

18:46 30.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Родители переживают, что будет с учениками, если обнаружится педагог с короновирусной инфекцией.

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В некоторые класса Бердска уже соблюдают карантин

"Курьер. Среда. Бердск" приходят взволнованные обращения от родителей, которые переживают за детей.

- Скажите, пожалуйста, если заболел учитель короной, что будет со школой? - спрашивает родительница Ирина.

В управлении образования Бердска 30 сентября "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что если произойдёт так, что учитель заболел коронавирусной инфекцией, то его ученики пройдут тест на наличие антител в крови. Классы, которые обучал больной педагог, уйдут на дистанционное обучение. Всю школу закрывать на карантин не будут.

COVID-19 дети дистанционное обучение карантин пандемия школа учителя
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От редакции

Как вы относитесь к дистанционному обучению?

Аноним, 30 сентября 2020 20:05
Родители России и всего мира так и будут переживать, если сами своим умом и логикой не постигнут того, что никакой пандемии и опасности коронавируса нет и в помине, тем более, для детей, которые почти не подвержены ей.
Аноним, 30 сентября 2020 20:08
Родители эти переживают не за своих детей, а за себя любимых... Хоть потоп, но только чтобы не ребёнок дома! Это же надо напрягаться лишний раз, а их только пособия на детей интересуют!

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