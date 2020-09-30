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Уйдут ли школы на каникулы из-за коронавируса по всей России, рассказали в Кремле

18:58 30.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Песков посоветовал регионам самостоятельно решать. Хотя стандарты, как известно, задает Москва, где детей отправили на незапланированный отдых.

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В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России

Решение вводить или не вводить двухнедельные каникулы в школах принимают губернаторы. Столичный мэр вводит эффективные меры, Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом, но на местах виднее, что делать, считают в Кремле.

"Это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках особых полномочий", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков  30 сентября.

"Сергей Семенович Собянин - человек решительный, принимает меры эффективные", - оценил Песков. "Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик", - отметил он. "С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее", - добавил представитель Кремля.

Напомним, что в столице у школьников каникулы будут дольше на неделю: с 5 до 18 октября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что первоочерёдным на фоне роста заболеваемости, является не введение запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого населённого пункта.

По словам пресс-секретаря президента, из первой волны были вынесены уроки, и, благодаря титаническим усилиям властей, система здравоохранения полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, созданы запасы СИЗ и коечного фонда, также появились надёжные протоколы лечения больных. «Этот уровень подготовки позволяет более контролируемо встречать рост заболеваемости», - сказал Песков.

Он добавил, что, к сожалению, не все граждане внимательно относятся к своему здоровью и пренебрегают средствами защиты. «Я с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там в маске не сидел. Да что греха таить, я и сам в ней не сидел», - признался Песков.

Отвечая на вопрос, следует ли по всей стране по примеру Москвы ввести двухнедельные каникулы для школьников, пресс-секретарь президента сказал, что соответствующие решения должны принимать главы регионов, полномочия у них есть. «Собянин человек решительный. Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и действует эффективно», - подчеркнул он, добавив, что во всех регионах ситуация разная и действовать нужно, исходя из конкретной санитарно- эпидемиологической обстановки.

губернаторы каникулы коронавирус стандарты школы Дмитрий Песков
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