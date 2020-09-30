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Труп мужчины на автобусной остановке охраняют полицейские Бердска

20:59 30.09.2020
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Об инциденте сайту «Свидетель» сообщили автолюбители, проезжавшие мимо по улице Космической, сегодня, 30 сентября в начале восьмого часа вечера.

— На остановке «Овощехранилище» стоит полицейский «бобик» на мигалках и три «пэпээса» с ним. А за лавочкой внутри остановки лежит то ли пьянь, то ли неживой человек, — рассказал один из наблюдателей.

— Там возле овощехранилища в доме №24 вроде приют для бомжей, так что неудивительно, — добавил другой.

На 20.15 на упомянутой очевидцами остановке общественного транспорта корреспондент «Свидетеля» зафиксировал на фото сидящего в неестественной позе внутри остановочного павильона мужчину и спросил у правоохранителей из блокировавшего остановочный «карман» полицейского УАЗика: жив или нет данный человек?

— Он неживой, — констатировали представители закона, сославшись на заключение медиков, приезжавших ранее на место происшествия.

От дальнейших комментариев прессе, по понятным корреспонденту причинам, правоохранители, стоящие в оцеплении, предпочли воздержаться.

Источник: svidetel24.info

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