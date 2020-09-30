Получит 1 млн рублей обнаруживший сбежавших зэков из Дагестана чабан в Калмыкии

На территории Калмыкии поймали с помощью ОМОНа всех шестерых преступников, вырывших подкоп и сбежавших из колонии строгого режима.

Пастух получит миллион за помощь в поимке дагестанских зэков

Пастух в Калмыкии, который оказал помощь в поимке людей, сбежавших из колонии в Дагестане, получит миллион рублей.

Как рассказал глава администрации посёлка Улан-Хол Сергей Мочерлаев, мужчина увидел злоумышленников и сообщил участковому. Тот взял ситуацию на контроль и вызвал ОМОН. Как передает издание "Подъем", имя героя разглашать нельзя.

На территории Калмыкии поймали всех шестерых преступников, вырывших подкоп и сбежавших из колонии строгого режима в Дагестане. Правоохранители установили, по какому маршруту следовали беглецы.