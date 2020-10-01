Какой сегодня праздник? Что категорически нельзя делать 1 октября 2020 года

Не нужно стричь волосы. По народному поверью, этим можно укоротить свою судьбу.

1 октября в народе называют Арина-шиповница

1 октября в народе называют Арина-шиповница. Название связано с именем святой Ариадны и тем, что в этот день начинали заготавливать на зиму шиповник. Еще 1 октября православные отмечают день иконы Божией матери «Целительницы».

1 октября категорически запрещено ссориться и выяснять отношения с близкими людьми, сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей.

Не следует хвалиться перед окружающими своими успехами и достижениями, а также просить у высших сил больше, чем вам необходимо. Не стоит ходить в гости и принимать гостей у себя. День для этого крайне неблагоприятный, есть риск серьезно поссориться.

Не нужно стричь волосы. По народному поверью, этим можно укоротить свою судьбу.

Источник: izvmor.ru