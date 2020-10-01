Самый лучший партнер для Девы по знаку зодиака. С кем будут самые крепкие отношения?

Знак зодиака Дева – один из самых непонятых знаков в астрологии. Известно, что она полна тайн, но не слишком любит пускать людей внутрь. Когда дело доходит до совместимости Девы в области любви и отношений, они придирчивы.

Они не торопятся, чтобы решить, с кем они хотят быть, и могут долго присматриваться к людям

Где и когда следует искать любовь знаку зодиака Дева

Соблазнить Деву не так-то просто. Они настойчивы, трудолюбивы и всегда стремятся к новой цели, поэтому склонны упускать некоторые возможности для любви. Нет подходящего времени или места для поиска любви – они должны быть «сбиты с ног», чтобы это произошло.

Но что могут сделать Девы, так это стараться быть более бдительными, готовыми и желающими. Вместо того чтобы бежать к любви, они бегут в противоположном направлении и поглощают себя работой над своим следующим достижением.

Может быть, им иногда нужно сделать шаг назад и позволить ситуациям разыграться, вместо того чтобы пытаться быть готовыми к каждому результату. Жизнь не написана по сценарию и может быть непредсказуема. Не каждая ситуация пойдет по плану, и бывают моменты, когда Девы окажутся неподготовленными. Иногда им нужно позволить жизни и судьбе привести их к определенной точке, прежде чем они снова возьмут бразды правления.

Совместимость Девы с Тельцом

Телец и Дева – оба земные знаки, поэтому они, естественно, понимают друг друга на более глубоком уровне.

Телец очень упрям и будет неоднократно пытаться разрушить стены, которые воздвигла Дева, что докажет, что его чувства искренни. Как только эта стена разрушена, эти знаки, как пара, могут общаться хорошо, честно.

Совместимость Девы с Раком

Отношения между Девой и Раком основаны на увлечении друг другом. Они оба имеют одинаковый взгляд на то, как они живут своей жизнью, и их сходство на этом не заканчивается. Они могут быть склонны к беспокойству, поэтому знание того, что они могут доверять друг другу, будет прочной связью, построенной в их отношениях.

Желание заботиться о других сделают отношения между знаками крепкими только потому, что они более охотно демонстрируют свою любовь друг к другу. Пока они доверяют друг другу, эти отношения будут полноценными.

Совместимость Девы со Скорпионом

Скорпионы и Девы имеют интересные отношения, потому что они оба являются таинственными знаками, и даже говорят, что в них есть магия, которой нет у других знаков. Они находят загадочность друг друга интригующей и стараются изо всех сил разгадать эти тайны.

Страсть со стороны Скорпиона может оказаться весьма интригующей для Девы. Скорпионы по своей природе являются защитниками и будут проявлять эту склонность в отношениях с Девой. Однако оба они, как партнеры, стремятся к контролю, так что это может оказаться своего рода балансирующим актом в отношениях.

Совместимость Девы с Козерогом

Девы и Козероги составляют замечательную команду, потому что оба любят последовательность и заставляют друг друга чувствовать себя в безопасности. Они любят проводить время вместе и хотят разделить это чувство безопасности друг с другом.

Козероги и Девы трудолюбивые знаки и связаны общим чувством целеустремленности. Как только их цели переплетаются и объединяются, ничто не может встать у них на пути.

Источник: rsute