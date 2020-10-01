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Собаки будут искать зараженных COVID-19: кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировку животных

10:00 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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В аэропорту финской столицы Хельсинки собаки уже занимаются выявлением инфицированных коронавирусом пассажиров.

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«Аэрофлот» тренирует собак, чтобы искать больных коронавирусом в аэропортах

Кинологическая служба ПАО «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять образцы биоматериала от инфицированных коронавирусом по запаху. Как сообщили в Роспотребнадзоре, исследование «неинвазивной экспресс-идентификации носителей вируса» проводится совместно с санврачами, научным центром «Вектор» и центром имени Н. И. Пирогова.
Как сообщили в ведомстве, учены Роспотребнадзора разработали параметры инактивации коронавируса в пробах от больных радиологическим методом, чтобы максимально сохранить запах биопроб, сделав сам материал безопасным. Сейчас на этих образцах и тренируют служебных собак.

Ранее аналогичные проекты разрабатывались в аэропорту Дубая, Германии и Латинской Америке. Кроме того, кинологическая служба аэропорта Хельсинки в Финляндии начала выявлять коронавирус неинвазивным методом в рамках пилотного проекта.

COVID-19 коронавирус пандемия
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