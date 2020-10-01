Как работает ЗАГС в Бердске и Новосибирске в октябре 2020, стало известно

При оказании государственных услуг в органах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Регистрация заключения брака будет производиться в присутствии количества участников мероприятия не более 10 человек

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановлениями Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» и от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,

а также в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции при оказании государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах ЗАГС управления по делам Новосибирской области прием граждан в период с 01 по 31 октября 2020 года будет осуществляться по ранее утвержденным режимам работы.

Государственная регистрация заключения брака будет производиться в присутствии количества участников мероприятия не более 10 человек, включая работников органа ЗАГС.

При оказании государственных услуг в органах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При нарушении масочного режима гражданином специалист отдела ЗАГС будет прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).