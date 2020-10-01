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Сколько техники потеряла Армения в Карабахе, обнародовал Азербайджан

13:33 01.10.2020 Фото: Минобороны Азербайджана
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ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных-заявило Минобороны Азербайджана

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Азербайджан обнародовал данные по потерям армянской техники в Карабахе

Минобороны Азербайджана назвало свои данные о потерях ВС Армении в военной технике в ходе продолжающихся боевых столкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту", - сообщает военное ведомство Азербайджана.

Согласно информации, потери в сумме за этот период составили: до 200 танков и другой бронетехники; 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

военные действия война. Нагорный Карабах потери
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