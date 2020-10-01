Уникальный Chevrolet Вина Дизеля из "Форсажа" выставлен на продажу. За сколько?

Только некоторые из автомобилей становятся по-настоящему легендарными. Так случилось и с Chevrolet Chevelle, которому повезло сниматься в четвертой части знаменитой франшизы «Форсаж». На этом автомобиле ездил сам Вин Дизель и сейчас его можно приобрести.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 5,7 литров



Автомобиль продают на сайте аукциона Lloyds. За несколько часов до начала аукциона ставка составляла 72,3 тысячи долларов США. Именно на этом автомобиле большую часть фильма отъездил Доминик Торетто.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 5,7 литров, который выдает 350 л.с. Также в нем установлена четырехступенчатая «механика».

Автомобиль заднеприводный, при этом имеет доработанную подвеску Hotchkis, тормоза Willwood и литые колёсные диски.

Также в автомобиле установлен каркас безопасности, ковшеобразные сидения и баллон с закисью азота. Автомобиль окрашен в серый мат, а на капоте красуется автограф брата Пола Уокера, который тот оставил в 2015 году.

В подтверждение подлинности автомобиля у него есть документы о первой регистрации от киностудии Universal.

Источник: auto.bigmir