Розыск: Пропал 12-летний Алексей Кузнецов в черных штанах, синей ветровке и кепке «Supreme» в Бердске 25 сентября 2020

25 сентября 2020 года мальчик ушел из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

Следственным отделом по городу Бердск СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливается местонахождение без вести пропавшего Кузнецова Алексея Романовича, 08.04.2008 года рождения, рассказала Курьер.Среда.Бердск Алексея Романовича старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По имеющейся информации, 25 сентября 2020 года мальчик ушел из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 140 см, волосы русые.

Был одет: штаны черного цвета, ветровка с капюшоном синего цвета, кепка серого цвета «Supreme», кроссовки разноцветные «Puma».

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).