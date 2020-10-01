01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Розыск: Пропал 12-летний Алексей Кузнецов в черных штанах, синей ветровке и кепке «Supreme» в Бердске 25 сентября 2020

15:38 01.10.2020 Фото: СК
0

Приметы: рост 140 см, волосы русые, кроссовки разноцветные «Puma».

% name% title
25 сентября 2020 года мальчик ушел из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

Следственным отделом по городу Бердск СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливается местонахождение без вести пропавшего Кузнецова Алексея Романовича, 08.04.2008 года рождения, рассказала Курьер.Среда.Бердск Алексея Романовича старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По имеющейся информации, 25 сентября 2020 года мальчик ушел из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 140 см, волосы русые.

Был одет: штаны черного цвета, ветровка с капюшоном синего цвета, кепка серого цвета «Supreme», кроссовки разноцветные «Puma».

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

% name% title
Был одет: штаны черного цвета, ветровка с капюшоном синего цвета, кепка серого цвета «Supreme», кроссовки разноцветные «Puma»
Бердск пропал ребенок розыск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда мог пойти ребенок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
17:02 01-10-2020
В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
17:01 01-10-2020
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
Министерство счастья открыли в России
17:00 01-10-2020
Министерство счастья открыли в России
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
17:00 01-10-2020
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
Мешки для мусора оптом в Москве
16:58 01-10-2020
Мешки для мусора оптом в Москве
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
16:45 01-10-2020
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 5
16:32 01-10-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
16:30 01-10-2020
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук
16:26 01-10-2020
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук
Когда посадить озимый чеснок в октябре и ноябре 2020 года? Благоприятные дни по лунному календарю
16:25 01-10-2020
Когда посадить озимый чеснок в октябре и ноябре 2020 года? Благоприятные дни по лунному календарю