Как выглядит черная Toyota Camry мэра Бердска Евгения Шестернина изнутри?

Этот автомобиль закреплен за горадминистрацией. Именно на ней глава города совершает рабочие поездки.

Машина мэра попала в ДТП в июле 2017 года

На какой машине ездит по работе глава Бердска Евгений Шестернин? "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, и показывает вам, как выглядит автомобиль мэра изнутри. Так, по данным "Курьер. Среда. Бердск" из собственных источников, Евгений Шестернин передвигается по Бердску на черной Toyota Camry 2016 года.

Как следует из информации продавцов с сайта drom.ru, за бензинового коня придется заплатить около 1,4 млн рублей. Как правило, этот автомобиль имеют статус бизнес-класса. Руль расположен с левой стороны. Коробка передач - автоматическая, а привод - передний.

Просторный и функциональный салон Toyota Camry дополняют премиальные материалы отделки, а сиденья с электрорегулировкой. Салон предельно простой и практичный. Впрочем, сесть в машину довольно легко. Этому способствует и широкий радиус открытой двери, и достаточное количество места между задним и передним сиденьями. Даже высокий мужчина спокойно и комфортно сядет сзади. Диван в меру мягкий, в салоне есть подлокотник и несколько подстаканников, также в двери встроены небольшие пепельницы.

Так машина выглядит изнутри

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск". в 2017 году мэр был вынужден ездить на Toyota Camry 2006 года выпуска. Новый служебный автомобиль главы города разбили в аварии 11 июля в ДТП с Lexus RX300. Происшествие произошло за зданием администрации. Автомобиль ехал в мэрию.

За рулем «Лексуса» находился сотрудник управления гражданской защиты населения Владимир Бельмесов. Он выезжал из своего гаража, который находится буквально в 20 метрах от дороги, где произошло ДТП. Виновник аварии отвлекся на пробегавшую собачку и не заметил едущий наперерез автомобиль.

Напомним, что в бюджете 2016 года Бердска 2,8 млн рублей были заложены на разработку генерального плана. Однако конкурс на выбор подрядчика для генплана не успели объявить. Поэтому эти деньги депутаты согласились направить на покупку машин для мэра и других чиновников администрации — «в связи со стопроцентным износом транспорта». Автомобили купили зимой 2016 года.

До этого последний раз автопарк мэрии пополнялся в 2014 году — тогда покупали «Ниссан Тиана» для спикера горсовета Бадьина. Еще две машины — «Хендай» и «Ниву» — приобрели для нужд УЖКХ.