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Объявили в международный розыск за крупное мошенничество создателя газеты SPEED-Info Андрея Манна

17:38 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Также были сообщения о том, что он систематически задерживал зарплату своим сотрудникам и был причастен к финансовым махинациям.

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Основателя газеты SPEED-Info Манна объявили в розыск за мошенничество

Следствие потребовало избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.
Основателя газеты SPEED-Info Андрея Манна объявили в международный розыск по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте обвиняемого.

"Следствие требует избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск", - сказали в суде.

Манн является основателем газеты SPEED-Info и совладельцем компании "Комплексные информационные технологии "Просвещение" (КИТ, входит в структуру издательства "Просвещение"). В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Также в СМИ были сообщения о том, что он систематически задерживал зарплату своим сотрудникам и был причастен к финансовым махинациям.

Источник: ТАСС

газета мошенничество хищение Андрей Манн SPEED-Info
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