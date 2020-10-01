Объявили в международный розыск за крупное мошенничество создателя газеты SPEED-Info Андрея Манна

Также были сообщения о том, что он систематически задерживал зарплату своим сотрудникам и был причастен к финансовым махинациям.

Основателя газеты SPEED-Info Манна объявили в розыск за мошенничество

Следствие потребовало избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.

Основателя газеты SPEED-Info Андрея Манна объявили в международный розыск по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия о заочном аресте обвиняемого.

"Следствие требует избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск", - сказали в суде.

Манн является основателем газеты SPEED-Info и совладельцем компании "Комплексные информационные технологии "Просвещение" (КИТ, входит в структуру издательства "Просвещение"). В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Также в СМИ были сообщения о том, что он систематически задерживал зарплату своим сотрудникам и был причастен к финансовым махинациям.

Источник: ТАСС