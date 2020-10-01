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Аферист-чиновник выплатит 33 млн рублей за непостроенное жилье для сирот в Новосибирской области

18:00 01.10.2020
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Татарский районный суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о взыскании с бывшего главы в пользу муниципального образования причиненный преступлением ущерб.

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Новосибирский чиновник выплатит 33 млн руб за аферу с жильем для сирот

Нарушителю вменяют превышение должностных полномочий.
Татарский районный суд Новосибирской области принял решение по делу в отношении бывшего главы Татарского района. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в четверг, 1 октября.

По материалам дела, в 2013 году администрация Татарского района заключила 5 контрактов с АО «Корпорация «СтройСиб» на строительство двух домов с 37 квартирами. Обвиняемый до завершения строительства подписал реестры платежных поручений на сумму свыше 35 млн рублей.

В результате строительная организация не исполнила своих обязательств и не построила новые дома, которые предназначались детям-сиротам.

«Татарский районный суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о взыскании с бывшего главы в пользу муниципального образования причиненный преступлением ущерб на сумму свыше 32,9 млн рублей», — сообщили РИА «SM-News».

квартира коррупция мошенничество чиновник
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