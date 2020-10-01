Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний

Во время прививки в организм вводят вещества, стимулирующие иммунитет для противодействия коронавирусу. Врачи запрещают проводить вакцинацию людям, которые принимают препараты, подавляющие защитные силы организма. Такие лекарства – иммунодепрессанты – используют при трансплантации тканей и органов, в лечении онкологии.
Прививку от COVID-19 нельзя проводить при серьезных воспалениях, например, спинного мозга. Она противопоказана при системных заболеваниях крови. Опасность представляет сочетание коронавирусной инфекции и сложной анемии, которая связана с поражением костного мозга, дефицитом железа.
Вакцинация запрещена людям, имеющим следующие аутоиммунные заболевания:
- Красную волчанку.
- Сахарный диабет первого типа.
- Дерматомиозит.
- Ревматоидный артрит.
- Тиреотоксикоз.
- Системную склеродермию.
- Ревматизм.
Источник: sovets