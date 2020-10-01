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Здоровье / Общество

Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний

18:14 01.10.2020 Фото: pixnio
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В России ожидают массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививка противопоказана людям, у которых острая стадия простуды или любого воспаления. Существуют заболевания, имеющие полный запрет для вакцинации от COVID-19.

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Прививку от COVID-19 нельзя проводить при серьезных воспалениях

Во время прививки в организм вводят вещества, стимулирующие иммунитет для противодействия коронавирусу. Врачи запрещают проводить вакцинацию людям, которые принимают препараты, подавляющие защитные силы организма. Такие лекарства – иммунодепрессанты – используют при трансплантации тканей и органов, в лечении онкологии.

Прививку от COVID-19 нельзя проводить при серьезных воспалениях, например, спинного мозга. Она противопоказана при системных заболеваниях крови. Опасность представляет сочетание коронавирусной инфекции и сложной анемии, которая связана с поражением костного мозга, дефицитом железа.

Вакцинация запрещена людям, имеющим следующие аутоиммунные заболевания:

  • Красную волчанку.
  • Сахарный диабет первого типа.
  • Дерматомиозит.
  • Ревматоидный артрит.
  • Тиреотоксикоз.
  • Системную склеродермию.
  • Ревматизм.

Источник: sovets

COVID-19 вакцинация коронавирус прививка
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