Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний

В России ожидают массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививка противопоказана людям, у которых острая стадия простуды или любого воспаления. Существуют заболевания, имеющие полный запрет для вакцинации от COVID-19.

Прививку от COVID-19 нельзя проводить при серьезных воспалениях

Во время прививки в организм вводят вещества, стимулирующие иммунитет для противодействия коронавирусу. Врачи запрещают проводить вакцинацию людям, которые принимают препараты, подавляющие защитные силы организма. Такие лекарства – иммунодепрессанты – используют при трансплантации тканей и органов, в лечении онкологии.

Прививку от COVID-19 нельзя проводить при серьезных воспалениях, например, спинного мозга. Она противопоказана при системных заболеваниях крови. Опасность представляет сочетание коронавирусной инфекции и сложной анемии, которая связана с поражением костного мозга, дефицитом железа.

Вакцинация запрещена людям, имеющим следующие аутоиммунные заболевания:

Красную волчанку.

Сахарный диабет первого типа.

Дерматомиозит.

Ревматоидный артрит.

Тиреотоксикоз.

Системную склеродермию.

Ревматизм.

Источник: sovets