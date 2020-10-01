Почему не хочет заводить детей половина россиян от 18 до 45 лет?

Средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы гражданам России решиться на рождение ребенка, составляет 58 тыс. рублей.

Исследование: почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей

Почти половина россиян молодого и среднего возраста (46% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет) не намерены заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за последние два года бездетные россияне и россияне с детьми сформировали два разнонаправленных тренда. С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (до 60%), а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась (до 25%).

По данным исследования, наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, - сложное финансовое положение (24%). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из-за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные - из-за того, что не имеют партнера.

Финансовые условия

Авторы исследования подчеркнули, что средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, - 58 тыс. рублей. При этом в различных социально-демографических группах по-разному оценивают величину требуемого дополнительного дохода. Например, жителям крупных городов нужно в 1-1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тыс. против 48 тыс. рублей), а самая значительная разница - почти в 2 раза - наблюдается между оценками молодежи и людей среднего возраста (36,5 тыс. против 67 тыс. рублей).

"Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка", - прокомментировала результаты замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт, передает ТАСС.

По ее словам, государство старается стимулировать рост рождаемости в стране, например, размер выплат семьям при появлении ребенка регулярно увеличивается. Регионы также активно поддерживают семьи с детьми, причем, не только при рождении, но и в подготовке самих детей к детскому саду и школе, отметила она.

Национальное агентство финансовых исследований - один из крупнейших в России исследовательских центров. Опрос НАФИ проводился в конце августа - начале сентября 2020 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.