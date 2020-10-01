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Открывают ковидные госпитали снова из-за роста инфекций в Новосибирской области

19:40 01.10.2020 Фото: Nso.ru
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В формате специализированных госпиталей работают 3, 11 и 25 городские больницы, инфекционная больница и третий корпус горбольницы № 1, рассказал глава регионального минздрава.

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Глава минздрава Константин Хальзов заявил о возобновлении работы ковидных госпиталей

Ковидные госпитали снова открывают в Новосибирской области из-за роста ОРВИ и коронавирусной инфекции. Но сейчас нет объективных поводов говорить о второй волне COVID-19 заявил 1 октября на брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов.

-Мы открываем наши ковидные госпитали. Это связано с тем, что мы видим сезонную подверженность ОРВИ. На территории Новосибирской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Но сегодня, в соответствие с регламентирующими документами в этот эпидсезон мы обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжёлой степени госпитализировать. С целью проведения всех необходимых тестирований, в том числе на COVID-19, с тем, чтобы не допустить ковидную инфекцию. Поэтому требуется значительно больше мест и из-за этого мы раскрываем наши ковидные госпитали, - сказал Хальзов.

По его словам, в формате специализированных госпиталей работают 3, 11 и 25 городские больницы, инфекционная больница и третий корпус горбольницы № 1.

Министр отметил, что вместе с ростом ОРВИ и COVID-19, есть и позитивная информация: если на прошлой неделе было превышение эпидемического порога по ОРВИ на 30%, то на этой неделе всего на 12,5%. Он напомнил, что необходимо соблюдать масочный режим и дистанцирование.

COVID-19 заболевания инфекционная больница масочный режим пациент эпидсезон Константин Хальзов
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