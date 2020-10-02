Гигантский опасный астероид ST1 летит к Земле: Его впервые обнаружили только 27 августа 2020 года

В текущем году астероид 2020 ST1 должен приблизиться к Земле 14 ноября.

Астероид 2020 ST1 является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 272 метров. Открыт 27 августа 2020 года

Астероид 2020 ST1 является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 272 метров. Открыт 27 августа 2020 года.

Астероид 2020 ST1, открытый 27 августа 2020 года, относится к группе Амура. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1404 земных дня или 3,84 земных года, максимально удаляясь от него на 579 миллионов километров и приближаясь на 155 миллионов километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 122 метров до 272 метров. Астероид 2020 ST1 является потенциально опасным.

Сближение астероида с Землей

В текущем году астероид 2020 ST1 пролетит мимо Земли 14 ноября в 11:34 по московскому времени на расстоянии примерно 7,31 миллиона километров со скоростью 8 километров в секунду.

Источник: in-space.ru