"Одни кости. Как дерево": Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой

33-летняя певица продемонстрировала стильный образ: она предстала перед поклонниками в элегантном белоснежном комбинезоне

Если в далекие 10-е годы поклонники призывали Полину Гагарину сбросить несколько лишних килограммов, то сейчас они слишком сильно беспокоятся за ее худобу. Певица в погоне за стройностью переборщила с похудением.

33-летняя певица продемонстрировала стильный образ: она предстала перед поклонниками в элегантном белоснежном комбинезоне. Наряд идеально сидел на фигуре артистки, а также подчеркивал все ее прелести, включая подтянутое тело. Полина дополнила образ такими же белыми ботинками на высоком каблуке. Долго думать над прической и косметикой певица не стала: она красиво уложила свои крупные локоны и нанесла легкий вечерний макияж.

Гагарина рассказала, что очень хочет поделиться со своими подписчиками новыми проектами, но пока что делать это ей запрещено. Она лишь только отметила, что благодарит свою жизнь и профессию, которые открывают перед ней все новые двери. Полина уточнила, что сейчас ей брошен вызов самой судьбой, поэтому она с легкостью его приняла и старается выкладываться по максимуму.

Внимание поклонников привлек не только белоснежный наряд певицы, но и то, как он сидел на ней. Некоторые фанаты и вовсе испугались, что певица слишком перестаралась с похудением. Они принялись предостерегать Гагарину и даже попросили ее кушать больше.

«Полина, с весом тормози, хватит! Уже на минус пошла», «Зачем вы так сильно худеете?», «Полина, начни уже кушать», «Слишком худая, одни кости. Как дерево», — принялись комментировать обеспокоенные фанаты.

Однако многие поклонники просто восхитились красотой певицы. Они отметили, что Гагарина выглядит потрясающе в этом элегантном образе. Также фолловеры пожелали ей счастья и удачи и заинтересовались, в каком проекте сейчас принимает участие Гагарина. Они с нетерпением ждут новостей и о новых песнях Полины.

Источник: kleo.ru