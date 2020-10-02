02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

"Одни кости. Как дерево": Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой

19:08 02.10.2020 Фото: instagram.com
0

33-летняя певица продемонстрировала стильный образ: она предстала перед поклонниками в элегантном белоснежном комбинезоне.

% name% title
33-летняя певица продемонстрировала стильный образ: она предстала перед поклонниками в элегантном белоснежном комбинезоне

Если в далекие 10-е годы поклонники призывали Полину Гагарину сбросить несколько лишних килограммов, то сейчас они слишком сильно беспокоятся за ее худобу. Певица в погоне за стройностью переборщила с похудением.

33-летняя певица продемонстрировала стильный образ: она предстала перед поклонниками в элегантном белоснежном комбинезоне. Наряд идеально сидел на фигуре артистки, а также подчеркивал все ее прелести, включая подтянутое тело. Полина дополнила образ такими же белыми ботинками на высоком каблуке. Долго думать над прической и косметикой певица не стала: она красиво уложила свои крупные локоны и нанесла легкий вечерний макияж.

Гагарина рассказала, что очень хочет поделиться со своими подписчиками новыми проектами, но пока что делать это ей запрещено. Она лишь только отметила, что благодарит свою жизнь и профессию, которые открывают перед ней все новые двери. Полина уточнила, что сейчас ей брошен вызов самой судьбой, поэтому она с легкостью его приняла и старается выкладываться по максимуму.

Внимание поклонников привлек не только белоснежный наряд певицы, но и то, как он сидел на ней. Некоторые фанаты и вовсе испугались, что певица слишком перестаралась с похудением. Они принялись предостерегать Гагарину и даже попросили ее кушать больше.

«Полина, с весом тормози, хватит! Уже на минус пошла», «Зачем вы так сильно худеете?», «Полина, начни уже кушать», «Слишком худая, одни кости. Как дерево», — принялись комментировать обеспокоенные фанаты.

Однако многие поклонники просто восхитились красотой певицы. Они отметили, что Гагарина выглядит потрясающе в этом элегантном образе. Также фолловеры пожелали ей счастья и удачи и заинтересовались, в каком проекте сейчас принимает участие Гагарина. Они с нетерпением ждут новостей и о новых песнях Полины.

Источник: kleo.ru

анорексия диета макияж певица поклонники похудение фигура фото худая Полина Гагарина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слишком худая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

73-летняя София Ротару обрезала волосы и сделала короткую стрижку каре с челкой
19:16 02-10-2020
73-летняя София Ротару обрезала волосы и сделала короткую стрижку каре с челкой
"Одни кости. Как дерево": Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
19:08 02-10-2020
Как правильно загадать желание в сильное полнолуние 2 октября и голубое полнолуние 31 октября 2020 года. Что нельзя загадывать
19:03 02-10-2020
Как правильно загадать желание в сильное полнолуние 2 октября и голубое полнолуние 31 октября 2020 года. Что нельзя загадывать
Топ-13 новых фильмов осени 2020
19:00 02-10-2020
Топ-13 новых фильмов осени 2020
Что можно и что нельзя делать в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
18:57 02-10-2020
Что можно и что нельзя делать в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года
Облили фекалиями Пашаева: Видео драки после "покушения" попало в Сеть
18:55 02-10-2020
Облили фекалиями Пашаева: Видео драки после
Гигантский опасный астероид ST1 летит к Земле: Его впервые обнаружили только 27 августа 2020 года
18:51 02-10-2020
Гигантский опасный астероид ST1 летит к Земле: Его впервые обнаружили только 27 августа 2020 года
Отправить в отпуск родителей на время вынужденных каникул школьников хочет Госдума
18:32 02-10-2020
Отправить в отпуск родителей на время вынужденных каникул школьников хочет Госдума
Шахтер и Динамо узнали соперников в Лиге Чемпионов
18:22 02-10-2020
Шахтер и Динамо узнали соперников в Лиге Чемпионов
Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляцию
18:20 02-10-2020
Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляцию