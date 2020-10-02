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5 знаков зодиака, обожающие лезть своим длинным носом в чужую жизнь. Самые любопытные и беспардонные. Кто они?

11:31 02.10.2020 Фото: PxHere
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Существуют знаки зодиака, которые обожают узнавать чужие секреты, они часто их используют, чтобы отомстить или сделать гадости. Они обычно успешны, обладают шармом и обаянием, часто привлекают к себе внимание. Сразу и не поймешь - с кем имеешь дело...

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Чужой секрет может быть хорошим оружием в руках у Скорпионов

Овен

Представители данного знака зодиака уверенные в себе личности, с ними всегда интересно в общении, умные, целеустремлённые, готовы быть лидером в своей жизни. В соперничестве с другими побегут узнавать сплетни. Обладают различными грязными трюками, которые помогают им получить большое преимущество перед конкурентами.% name% title

Скорпион

Их мир интересный и положительный, они всячески стремятся узнать многое интересное об окружающих людях. Для этого разузнают самые свежие сплетни, чтобы по возможности отомстить. Чужой секрет может быть хорошим оружием в руках у Скорпионов. Редко когда чувствуют угрызение совести. Всегда найдут оправдание в своих поступках.

Близнецы

Могут казаться субъективными и критичными, живут только по собственному усмотрению. Личную информацию узнают о человеке только для себя. Они не судят других людей, но собирают сплетни по всему миру. Стараются узнать о них как можно больше чем кто-то другой. Для Близнецов важно, быть всегда в центре внимания. Сплетни используют против людей лишь в том случае, если кто-то перешёл им дорогу.% name% title

Лев

Редко когда скрывают тайны других людей, они просто не умеют держать язык за зубами. Это для них очень важно, так как хотят произвести впечатление и добиться больших высот.

Стрелец

К секретам людей относятся с небрежностью, редко когда что-то принимают во внимание, могут поведать о тайнах всему свету даже не задумываются, что причиняют боль и страдания.

Источник: rsute

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От редакции

Вам интересна чужая жизнь?

Аноним, 02 октября 2020 11:56
Интересна,вот и попала в поле зрения.Всех своих знакомых просеяла на ТРЁП.

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