Яна Рудковская показала трогательное видео с новорожденным сыном

Саша Плющенко сидит рядом с братом, который находится в автолюльке. Он эмоционально рассказывает о том, что делает маленький Арсений.

Яна Рудковская снова стала мамой

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём Instagram трогательное видео, на котором её третий сын Александр возится с новорождённым братиком.

Саша Плющенко сидит рядом с братом, который находится в автолюльке. Он эмоционально рассказывает о том, что делает маленький Арсений.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.