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Яна Рудковская показала трогательное видео с новорожденным сыном

08:31 02.10.2020 Фото: instagram Яны Рудковской
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Саша Плющенко сидит рядом с братом, который находится в автолюльке. Он эмоционально рассказывает о том, что делает маленький Арсений.

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Яна Рудковская снова стала мамой

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём Instagram трогательное видео, на котором её третий сын Александр возится с новорождённым братиком.

Саша Плющенко сидит рядом с братом, который находится в автолюльке. Он эмоционально рассказывает о том, что делает маленький Арсений.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

видео звезды рождение Яна Рудковская Евгений Плющенко
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От редакции

Счастливая семья?

Аноним, 02 октября 2020 08:38
Давайте освещать всех женщин страны, как они трогательны к своим маленьким детям... А, кто это?! Не смотрю телевизор давно, а светский "гламурятник" не читаю...

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