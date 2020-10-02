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Воткнул нож в шею пассажиру и скрылся 44-летний таксист в Ленинском районе Новосибирска

09:35 02.10.2020 Фото: pixabay
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был по приметам был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску на улице Станиславского.

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Таксист совершил тяжкое преступление и скрылся

1 октября в 18.30 в Новосибирскую городскую клиническую больницу №34 от дома по улице Большой бригадой скорой помощи был доставлен 30-летний мужчина с проникающей в полость гортани колото-резаной раной шеи. При поступлении пояснил, что у дома, где он проживает, его порезал ножом водитель такси. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

В 22.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был по приметам был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску на улице Станиславского. Им оказался 44-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Заельцовского района, работающий водителем такси.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшего конфликта, переросшего в драку, связанного с суммой оплаты проезда, подозреваемый ударил потерпевшего ножом в область шеи, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: МВД

преступление скрылся таксист
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