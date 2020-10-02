А ты почему без маски: "отрицающих" ношение масок ловят по автобусам в Бердске и Новосибирской области. Много поймали?

С конца апреля по конец сентября проведено более 250 рейдовых мероприятий по соблюдению ограничительных мер в связи с противодействием коронавирусу. Проверено около 8000 единиц подвижного состава на 200 объектах транспортной инфраструктуры. ​​​​​​​

Более 250 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте проведено региональным минтрансом

Сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с конца апреля по конец сентября проведено более 250 рейдовых мероприятий по соблюдению ограничительных мер в связи с противодействием коронавирусу. Проверено около 8000 единиц подвижного состава на 200 объектах транспортной инфраструктуры. ​​​​​​​

Контрольные мероприятия по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте г. Новосибирска были представлены журналистам 1 октября в ходе пресс-тура. Как рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Бенимецкий, необходимость обязательного ношения гражданами масок в пассажирском транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры установлена постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».

«Масочный режим введен для защиты собственного как пассажиров, так и членов экипажей общественного транспорта. Региональным минтрансом совместно с представителями ЦУГАЭТ управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска и органами полиции c конца апреля 2020 года проводится контроль за соблюдением масочного режима в подвижном составе пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры. Рейдовые мероприятия проводятся почти ежедневно в нескольких районах города.

В первую очередь, мероприятия нацелены на профилактику, а не на наказание граждан. Однако к тем, кто принципиально отказывается соблюдать масочный режим, применяются меры административного воздействия. За несколько месяцев рейдовых мероприятий полицией на таких граждан составлено более 500 протоколов. В отношении перевозчиков судами города рассмотрено более 60 административных дел», – сообщил Андрей Бенимецкий.

Также начальник управления организации пассажирских перевозок подчеркнул, что минтранс региона достаточно категорично подходит к рассмотрению ответственности перевозчиков, которые пренебрегают здоровьем пассажиров и допускают в транспорт людей без средств индивидуальной защиты. Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ перевозчик обязан прекратить оказание услуги из-за пассажиров, которые, находясь без маски в салоне автобуса, угрожают безопасности находящихся рядом людей, в том числе допускают риск инфицирования коронавирусом. Для оказания методологической помощи перевозчикам проводятся соответствующие совещания.

В ходе проведенного 1 октября рейда по соблюдению масочного режима на остановке общественного транспорта «Телецентр» в г. Новосибирске сотрудниками минтранса и полиции были даны разъяснения гражданам о необходимости ношения масок в закрытом пространстве. Участниками рейда было отмечено, что большинство пассажиров исполняли предписания по ношению масок, оставшаяся часть пассажиров надевала маски при виде проверяющих. По результатам мероприятия сотрудниками полиции было составлено 9 административных материалов на пассажиров, категорически не желавших воспользоваться гигиенической маской.

Напомним, что в Новосибирской области на месяц продляется режим повышенной готовности – необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима. По поручению Губернатора Андрея Травникова областными органами власти совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжаются проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности и правил поведения при режиме повышенной готовности. В центре внимания – предприятия общепита, торговые объекты, транспорт.