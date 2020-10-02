Вручил волонтёрам памятные медали от имени президента России губернатор Андрей Травников

Более полутора тысяч волонтёров и 28 организаций помогают новосибирцам в городах и районах нашей области в период пандемии коронавируса в рамках всероссийской акции МыВместе. Она объединила тех, кому нужна поддержка и тех, кто готов ее бескорыстно оказывать.

Губернатор вручил новосибирским волонтёрам памятные медали от имени Президента РФ

Более полутора тысяч волонтёров и 28 организаций помогают новосибирцам в городах и районах нашей области в период пандемии коронавируса в рамках всероссийской акции МыВместе. Она объединила тех, кому нужна поддержка и тех, кто готов ее бескорыстно оказывать. Губернатор Андрей Травников встретился с волонтёрами акции и вручил им награды — памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе», учрежденные Президентом РФ Владимиром Путиным.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В Новосибирской области, как и во всех регионах России, работают волонтёры, доставляя лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают услугами и товарами.

«Ситуация этого года — неожиданная, сложная — еще раз продемонстрировала: жители нашей страны разных профессий, национальностей, политических взглядов и разного возраста объединяются перед лицом общей угрозы, чтобы поддерживать тех, кто нуждается в помощи.

Важно, что добровольцев, волонтёров поддерживают промышленные предприятия, торговые сети, вузы, разные общественные организации, которые также организовывали волонтёрскую работу, используя свои структуры.

И особенно приятно, что главной движущей силой волонтёрских проектов стали молодые новосибирцы. Среди современной молодёжи много настоящих людей, это дает уверенность в крепком будущем», — заявил Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил всех новосибирских волонтёров за их труд, особенно в непростой период пандемии коронавируса. Губернатор напомнил, что в Новосибирской области было создано три официальных волонтерских штаба для организации помощи нуждающимся: на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; на базе департамента социальной политики мэрии города Новосибирска и на базе регионального общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новосибирской области (сейчас работу этого штаба координирует «Молодая Гвардия Единой России»). Региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» осуществлял координационную функцию по работе с партнерами акции и выдаче штабам необходимого инвентаря и предоставляемых партнерами товаров.

Для оказания помощи в отдаленных территориях были задействованы ресурсы местных волонтерских отрядов и инфраструктура министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Благодаря работе волонтёров, общественных организаций, их партнёров помощь получили тысячи новосибирцев. Так, например, волонтёры штаба «Молодой Гвардии» организовали прямую горячую линию для получения входящих звонков от граждан. За время работы центра было принято более двух тысяч звонков, а на телефон горячей линии поступило около пяти тысяч обращений (из них почти полторы тысячи – с просьбой о помощи в покупке продуктов и лекарств, доставкой бесплатного набора продуктов). Осуществлено более 400 выездов мобильной группой.

За время проведения акция в Новосибирской области вышла далеко за пределы борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, волонтёры намерены продолжать свою работу и дальше — уже после завершения пандемии. Сейчас Новосибирская область оказывает помощь волонтерам и через развитие добровольческих движений, и через работу Регионального центра поддержки волонтёров, и через предоставление грантов. Общее число граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность в регионе на конец 2019 года, составило более 114 тысяч человек.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области