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«Меня всю трясло»: актриса Екатерина Радченко поведала миру о постельной сцене с Гариком Харламовым

21:08 03.10.2020 Фото: instagram.com
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Произошло это на съемках нового сериала “Гусар” для ТНТ.

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Российская актриса Екатерина Радченко рассказала о том, как ей пришлось играть постельную сцену с известным телеведущим Гариком Харламовым

Российская актриса Екатерина Радченко рассказала о том, как ей пришлось играть постельную сцену с известным телеведущим Гариком Харламовым.

Произошло это на съемках нового сериала “Гусар” для ТНТ.

Радченко поделилась, что интимные моменты съемок стали для нее настоящим испытанием и такие сцены дались совсем непросто.

Актриса сказала, что в “финальном аккорде” она очень нервничала. “Меня трясло в прямом смысле”, — вспоминает Екатерина. Однако она отметила, что партнер по кадру был очень аккуратен и даже ни разу не дотронулся до партнерши.

Общаться с Харламовым легко и за кадром, ведь он постоянно шутит и поднимает настроение всем коллегам. Именно такое приятное впечатление сложилось у Екатерины Радченко во время совместной работы с известным комиком.

Источник: glavnoe.net

актриса постельная сцена съемки фильм Екатерина Радченко Гарик Харламов ТНТ
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