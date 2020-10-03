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Погода на 3 октября 2020 в Бердске: будет тепло?

07:30 03.10.2020 Фото: pixabay
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Туманы в ночные и утренние часы, а также большое количество транспортных средств на дорогах могут осложнить дорожно-транспортную обстановку и будут способствовать возникновению ДТП.

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Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: Не прогнозируется

Метеорологическая обстановка на 3 октября в Бердске: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди.
Ночью и утром местами туманы.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °C, днём +12, +17°C.

Бердск осень погода прогноз
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