Погода на 3 октября 2020 в Бердске: будет тепло?

Туманы в ночные и утренние часы, а также большое количество транспортных средств на дорогах могут осложнить дорожно-транспортную обстановку и будут способствовать возникновению ДТП.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: Не прогнозируется Метеорологическая обстановка на 3 октября в Бердске: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °C, днём +12, +17°C.

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