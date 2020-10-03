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После самосожжения журналистки у здания МВД вышли на стихийный митинг в Нижнем Новгороде

10:08 03.10.2020 Фото: Twitter
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Ирина Славина совершила акт самосожжения после того, как в ее доме прошли обыски. Она обвинила в своей смерти Российскую Федерацию.

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Нижегородцы вышли на стихийное шествие памяти журналистки Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти главреда онлайн-издания KozaPress Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По подсчетам корреспондента, к колонне присоединились около 60 человек. Они скандировали: «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям». Полицейские проведению шествия не мешали. Позже некоторые участники памятной акции встали в одиночные пикеты.

На место смерти журналистки люди несли цветы и свечи. Сообщают, что около здания МВД до сих пор чувствуется запах гари.

2 октября Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала Славина на своей странице в Facebook. Накануне у нее прошел обыск с изъятием личных вещей и техники.

Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ) из-за работы с «Открытой Россией». Как рассказывала в Facebook Славина, в 6 утра в ее квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить возможность возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

акт самосожжения журналист обыск шествие Ирина Славина
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