На какую мечту получила 1 млн рублей в телешоу жительница Алтая?

По словам Татьяны Инговатовой из Новоалтайска, она "заработала" острое химическое отравление на заводе. Из-за этого у женщины начались проблемы со здоровьем. Она растопила сердца жюри.

Жительница Новоалтайска получила миллион на популярном шоу на ТВ

В сентябре на канале ТВ-3 стартовало шоу «Миллион на мечту», где россияне просят деньги у жюри на осуществление своего заветного желания.

2 октября в 3 выпуске программы Татьяна Инговатова из Новоалтайска растопила сердца жюри. Ей достался миллион на исполнение мечты, передает katun24.ru.

Женщина девять лет отработала на одном из алтайских заводов. Она считает, что работа на предприятии подорвала ее здоровье. В 36 лет у героини проблемы с суставами, сердцем и гинекологией. Сначала Татьяна потеряла ребенка. А после прямо на рабочем месте с ней случился приступ удушья. Поэтому женщине пришлось уволиться. Сейчас ей приходится тратить много сил, времени и денег на свое лечение. Но есть у Татьяны и главная мечта – родить третьего ребенка.

С мужем они воспитывают двух сыновей, но мечтают о дочке. Поэтому решила отправиться в Москву, чтобы заработать миллион, который ей позволит пройти качественное медицинского обследования и лечение.