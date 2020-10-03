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Расстрелял в лицо на встрече Нового года гость хозяина. Пострадавший ослеп

13:11 03.10.2020 Фото: pixabay.com
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Стрелок в 2019 году освободился из мест лишения свободы. И снова оказался за решеткой: суд приговорил его к 5 годам колонии особого режима.

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Вступил в силу приговор суда по делу о причинении тяжкого вреда здоровью

Приговором от 20.07.2020 Советского районного суда Новосибирска 34-летний ранее неоднократно судимый житель города Новосибирска Александр Лукогорский признан виновным и осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом 2 октября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В новогоднюю ночь 1 января 2020 года Лукогорский со своей женой был приглашен в гости к своим знакомым. В ходе празднования Нового года и совместного распития спиртных напитков у Лукогорского и потерпевшего возник конфликт, в результате которого Лукогорский нанес мужчине руками несколько ударов по туловищу и лицу.

Потом злоумышленник достал из кобуры имеющийся газобаллонный, пневматический пистолет (модели «ПМ») и произвел из него в лицо потерпевшему не менее 4-х выстрелов. Одна пуля прошла вскользь по щеке, другие пули застряли в щеке и во лбу. Еще одна пуля попала в левый глаз потерпевшему, которому было сделано на глаз три операции (глаз ослеп).

С учетом тяжести совершённого преступления, данных о личности Лукогорского, который в 2019 году досрочно освободился из мест лишения свободы и вновь оказался на скамье подсудимых, суд окончательно приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

С назначенным наказанием не согласился защитник и сам осужденный, подав апелляционные жалобы.

Новосибирский областной суд приговор оставил без изменений, а доводы апелляционных жалоб защитника и Лукогорского – без удовлетворения.

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