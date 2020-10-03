Гроб на час: Зачем и за сколько арендуют гробы в ритуальных конторах россияне

Услуга предоставляется только совершеннолетним и после беседы с клиентом, чтобы понять, кто они и для чего им нужен гроб.

Гроб может быть реквизитом и предметом для психологической разгрузки

Одна из компаний по оказанию ритуальных услуг в Томске предлагает россиянам новую услугу — «гроб на час». Его можно взять в аренду для в качестве реквизита или для так называемой психологической разгрузки, пишут «Известия».

Как рассказал изданию директор фирмы Александр Шарабаев, идея такой услуги появилась после соревнований по скоростной копке могил, когда люди стали звонить и спрашивать, можно ли арендовать гроб. Пока запросов на аренду гроба около десяти. Кому-то он нужен для фотосессии или съемок видео. Но есть категория клиентов, арендующих «гроб на час» для психологической разгрузки. Например, один клиент из Кемерово взял в аренду гроб на сутки.

«У кого-то семья разрушилась, ушел кто-то из близких, пропал, проблемы с работой… У нас век такой, что мужчине уже нельзя поплакаться, сказать, что ему тяжело, больно, что он устал… И это накапливается со временем», — пояснил Шарабаев, отметив, что курс сеансов у психолога не каждый себе позволить.

Стоимость аренды гроба — от пяти тысяч рублей в час. Клиент может выбирать из нескольких моделей. При заключении договора все условия проговариваются и прописываются индивидуально. Услуга предоставляется только совершеннолетним и после беседы с клиентом, чтобы понять, кто они и для чего им нужен гроб.

«Не так все просто. Звонят, интересуются, спрашивают, но по телефону можно что угодно сказать, а по факту арендуют для какой-нибудь грязи. Мы против такого и стараемся все держать под контролем», — подчеркнул Александр Шарабаев.

Эксперты считают, что желание полежать в гробу свидетельствует о том, что человек пытается решить психологическую проблему и посмотреть на жизнь со стороны. «В этот момент человеку может приходить осознание того, «что есть моя жизнь», «кто я в этой жизни», «что есть важного в ней», — рассказала психолог Ольга Малинина. Однако она не рекомендует подобные «похоронные» практики людям с сильной тревогой или в депрессии. Даже людям с устойчивой психикой следует соблюдать технику безопасности, поскольку «есть вероятность, что человек без опоры погрузится в неприятные для себя переживания и не сможет самостоятельно из них выйти».

Ранее ритуальная компания «Честный Агент» провела конкурс среди дизайнеров и архитекторов на создание нового облика надгробий и памятников. Согласно основной задаче конкурса, участники должны были переосмыслить традиционное представление о надгробиях и отразить в своих работах концепцию кладбищ, как вида городской архитектуры.