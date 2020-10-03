Настасья Самбурская показала грудь в черном кружевном корсете

Настасья Самбурская в Instagram засветила сочные формы. "Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий....", - пишет она.

Российская актриса, звезда сериала Универ Настасья Самбурская поделилась пикантным фото с поклонниками и заслужила их похвалу

Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram грудь в черном кружевном корсете, и спровоцировала поклонников на бурное обсуждение своих прелестей.

"Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий....", - пишет она.

На фото Настасья Самбурская позирует у окна с видом на Москву, надев черные кожаные брюки и черный кружевной корсет с тоненькими бретельками-ниточками, накрасив губы яркой красной помадой, и красиво уложив распущенные волосы.

Хоть девушка и пошутила про вид из окна, все поклонники массово написали, что смотря на фото им было не до вида из окна.

"У меня есть такие же сиськи, а вид из окна на пригородные электрички. Отчего такая несправедливость?"

"Вид из бюстгальтера тоже ничего такой", "Хорошо, когда есть тити, которые можно положить в такой красивый корсет".