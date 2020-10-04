Молитва при родах

Спасителю

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Превечнаго Отца

рожденный Сыне прежде всех век, и в последния дни,



благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рожденубыти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену воясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягийему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю;помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюсяродити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи,благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися отбремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благопомощи,огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действиялукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и ЧеловеколюбецБог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, нынеи присно и во веки веков. Аминь.

Источник: paskha.ru