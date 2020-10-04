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Общество / Стиль жизни

Молитва при родах

11:55 04.10.2020 Фото: pxhere.com
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Всем беременным необходимо выучить данную молитву.

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Молитва при родах

Спасителю

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Превечнаго Отца
рожденный Сыне прежде всех век, и в последния дни,

благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену
быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во
ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий
ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю;
помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся
родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи,
благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от
бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благопомощи,
огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия
лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец
Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: paskha.ru

дар молитвы роды святые
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