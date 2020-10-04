Молитва при родах

Спасителю
Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Превечнаго Отца
рожденный Сыне прежде всех век, и в последния дни,
быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во
ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий
ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю;
помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся
родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи,
благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от
бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благопомощи,
лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец
Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
Источник: paskha.ru