Денежный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года для каждого знака зодиака

Астрологи расскажут, что ждет вас на этой неделе и как нужно действовать, чтобы сохранить заработанное и приумножить доход.

Астрологи расскажут, что ждет вас на этой неделе и как нужно действовать, чтобы сохранить заработанное и приумножить доход

Деньги — это важнейший ресурс современного мира.

К бедности приводят не ошибки, а негативные финансовые привычки. Старайтесь избавляться от них как можно скорее, потому что они блокируют путь к богатству и заставляют вас переживать трудности. Мы сами куем свое счастье, в том числе и финансовое, так что попробуйте на этой неделе пересмотреть свое отношение к деньгам и подход к заработку. Звезды вам в этом помогут.

Овен

Овны входят в список прирожденных лидеров по Знаку Зодиака. На этой неделе звезды помогут им показать во всей красе все свои навыки, таланты и умения. Очень повезет всем тем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Тем, кто работает в одиночку или не руководит персоналом, стоит демонстрировать желание работать в команде. Коллеги обязательно это заметят и начнут больше уважать Овнов, а это в свою очередь позитивно скажется на повышении заработка в будущем.

Телец

Тельцам на этой неделе придется полагаться на самих себя. Звезды и планеты в сильном диссонансе, поэтому финансовая удача будет обходить стороной представителей данного Знака Зодиака. Есть семь основных причин, по которым это может происходить чаще обычного. На этой неделе стоит проанализировать свое поведение и понять, что именно отталкивает финансовую удачу. Наступает идеальный период для обучения, получения знаний и поиска мотивации. Особенно осторожными в обращении с деньгами стоит быть 7 и 8 октября.

Близнецы

Для Близнецов очень важно будет на этой неделе настроить гармонию и укрепить здоровье, потому что их ожидает много дел и забот. Перестановка мебели в самом начале недели поможет решить данную задачу. В новой обстановке будет проще принимать важные решения, набираться творческой энергии. Деньги будут охотнее течь в карман, а совершать покупки станет чуточку безопаснее. Вероятность нарваться на недобросовестного продавца снизится. Астрологи пока не советуют тратить большие суммы денег. Лучше ограничиться легким шопингом.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на талисманы фэн-шуй для дома. Наступает тот период, когда полезной будет любая энергетическая поддержка. Подобные талисманы обеспечат Раков счастьем, финансовой удачей и хорошим настроением. Также эксперты советуют этим людям не оставаться в тени, особенно 7, 10 и 11 октября. В эти дни энергия звезд прекрасно подойдет для решительных шагов в бизнесе и на работе. Можно будет садиться за стол переговоров и выдвигать свои требования.

Лев

Деньги любят Львов, потому что те любят их. Люди этого Знака обожают роскошь и готовы усердно работать ради того, чтобы преуспеть в финансовой сфере. Астрологи напоминают Львам, что счастье любит тишину, особенно на этой неделе. Не стоит никому говорить о своих достижениях, мыслях и планах на будущее, потому что это может лишить Львов мотивации и удачи. Самыми яркими и полными успеха днями станут 8, 9 и 10 октября. В эти дни лучше не отлынивать от работы. Выносливость и сила Львов будут максимальными в данный период.

Дева

Девам стоит помнить о том, что управляет финансовыми потоками. Эти знания помогут привлекать больше денег и повышать продуктивность в делах и на работе. В целом неделя будет прекрасно подходить для смены обстановки, командировок, поиска новой работы. Если на пути встретится какая-то проблема, не нужно опускать руки. Все начатые дела и проекты нужно заканчивать в срок. Астрологи советуют Девам не отказываться от своей мечты, даже если что-то пойдет не так, как было запланировано. Любые изменения сейчас полезны.

Весы

У Весов может не задаться первый день недели из-за негативного настроения звезд. Заговоры и шепотки на удачу помогут этим людям прожить понедельник и любой другой день с наименьшими потерями. Астрологи настоятельно не рекомендуют давать деньги взаймы, оформлять кредиты и брать ипотеку. Также на этой неделе нежелательно оставаться в долгу перед кем-то из близких или друзей. Это может стать началом конца для здоровых отношений. На этой неделе лучше не браться за новые дела. Нужно сфокусироваться на насущных проблемах.

Скорпион

Деньги любят Скорпионов, особенно сейчас, когда звезды и планеты в хорошем настроении. Скорпионам стоит принять шесть простых жизненных истин, чтобы стать сильнее ментально. Это очень важно, потому что на этой неделе сдаваться нельзя. Сила духа и целеустремленность помогут людям этого Знака повысить доходы, либо найти новую работу по душе. Астрологи советуют не пользоваться хитростью и обманом для достижения целей. Подобное поведение может лишить Скорпионов поддержки коллег и товарищей.

Стрелец

Стрельцам стоит научиться понимать знаки Вселенной. Звезды и планеты в очень хорошем положении, при котором Стрельцов постоянно что-то будет двигать вперед. Нужно обращать внимание на мелочи. Особо сильной станет интуиция представителей данного Знака. Шестое чувство поможет при совершении крупных покупок, в моменты принятия важных решений на работе и в бизнесе. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Стрельцам удастся повысить доход, если они не станут отвлекаться на мелочи и отлынивать от работы.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для обучения, получения знаний и навыков. Стоит следовать десяти правилам успеха, которые помогут людям этого Знака стать богаче и счастливее. Возможно, пришло время пересмотреть свои устои и отношение к деньгам. Наибольший финансовый успех возымеют те Козероги, которые сфокусированы на получении удовольствия от процесса работы. Всем, кто занят не тем, что нравится, лучше сфокусировать силы на поиске того дела или увлечения, которое поможет стать счастливее.

Водолей

У Водолеев практически вся неделя пройдет под управлением позитивных звезд и планет. Гармоничное настроение ночных светил поможет людям этого Знака серьезно преуспеть на финансовом поприще. Также на этой неделе можно смело тратить деньги на развлечения и дорогостоящие покупки. Полезными станут сильные заговоры на деньги, которые помогут увеличить доходы. В целом период будет очень продуктивным, ярким и благоприятным. Можно открывать новый счет в банке, начинать новые проекты.

Рыбы

Рыбам в эти семь дней понадобятся талисманы на удачу и деньги. Дело в том, что звезды и планеты в сильном диссонансе и весьма непредсказуемы. Дать точный прогноз на то, как пойдут дела, не получится, но талисманы помогут стабилизировать энергетику и обрести уверенность и спокойствие. Не нужно принимать необдуманных решений, особенно в период с 8 по 11 октября. Выходные желательно провести дома, не тратя деньги направо и налево. Можно развлечь себя бесплатно — собрать дома гостей или насладиться хобби.

Для всех, кто желает вырваться из финансовой ямы, есть шесть секретов богатства. Пользуйтесь ими, если вас не устраивает ваше финансовое положение. Удачной вам недели, и пусть деньги текут рекой.

Источник: dailyhoro.ru