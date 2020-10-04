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Новые правила поддержки обманутых дольщиков утвердил Мишустин

17:20 04.10.2020 Фото: pixabay.com
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Это защитит права граждан, купивших квартиру с отделкой, и поможет урегулировать конфликты при изменении площади жилья. А региональные власти обязаны держать отчет о решении проблем дольщиков.

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Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства. Об этом сообщили на сайте кабмина 4 октября.

Фонд гарантирует таким гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег при банкротстве застройщика. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует Правительство.

В обновлённой версии правил уточняется, что с помощью господдержки Фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком. То есть, если гражданин купил квартиру, в которой предусматривалась отделка, фонд сможет исполнить эти работы за счёт средств, выделенных государством. Или же, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры, фонд тоже сможет урегулировать этот вопрос с помощью федерального финансирования.

Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам.

Изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.

Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Планы-графики («дорожные карты») по решению проблем обманутых дольщиков составляют руководители регионов. В таких документах указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Соотношение количества договоров долевого участия в проблемных домах к общему количеству договоров учитывается при оценке эффективности региональной власти.

Раньше в такую «дорожную карту» вносились сведения, которые касались только жилья, приобретённого по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми. Кроме того, в «дорожную карту» будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например, о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.

В распоряжении также указано, что руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов.

дольщики ЖСК кооператив пайщики строительство жилья Михаил Мишустин
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