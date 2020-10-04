При каких условиях выплатят "детские" деньги российским семьям?

В частности, выплаты могут осуществляться из средств маткапитала. Для этого есть три условия. Важен уровень семейного дохода.

Названы условия получения ежемесячных выплат на ребенка

Право на ежемесячные выплаты на ребенка от государства имеют отдельные категории граждан. Об условиях получения таких выплат напомнили в Пенсионном фонде РФ.

В частности, выплаты могут осуществляться из средств маткапитала. Для этого есть три условия.

Во-первых, мать и ребенок должны быть российскими гражданами. Во-вторых, получить выплату могут семьи, в которых второй ребенок появился не раньше 1 января 2018 года. И третье условие – это уровень дохода.

Такие выплаты назначаются семьям с низкими доходами – то есть тем, в которых средний доход на одного члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов, установленных в соответствующем регионе.

Чтобы оформить выплату, нужно написать заявление в отделении ПФР или на сайте. Обратиться за ней можно в любой момент в течение трех лет с момента рождения второго ребенка.

А если по какой-то причине вы не оформляли маткапитал, то можно сделать это одновременно с подачей заявления на выплаты.

29 сентября стало известно, что с 2021 года в России будет увеличен размер пособий на детей от трех до семи лет.