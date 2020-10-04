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При каких условиях выплатят "детские" деньги российским семьям?

17:31 04.10.2020 Фото: pixabay.com
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В частности, выплаты могут осуществляться из средств маткапитала. Для этого есть три условия. Важен уровень семейного дохода.

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Названы условия получения ежемесячных выплат на ребенка

Право на ежемесячные выплаты на ребенка от государства имеют отдельные категории граждан. Об условиях получения таких выплат напомнили в Пенсионном фонде РФ.

В частности, выплаты могут осуществляться из средств маткапитала. Для этого есть три условия.

Во-первых, мать и ребенок должны быть российскими гражданами. Во-вторых, получить выплату могут семьи, в которых второй ребенок появился не раньше 1 января 2018 года. И третье условие – это уровень дохода.

Такие выплаты назначаются семьям с низкими доходами – то есть тем, в которых средний доход на одного члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов, установленных в соответствующем регионе.

Чтобы оформить выплату, нужно написать заявление в отделении ПФР или на сайте. Обратиться за ней можно в любой момент в течение трех лет с момента рождения второго ребенка.

А если по какой-то причине вы не оформляли маткапитал, то можно сделать это одновременно с подачей заявления на выплаты.

29 сентября стало известно, что с 2021 года в России будет увеличен размер пособий на детей от трех до семи лет.

выплаты на ребенка деньги маткапитал уровень дохода
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