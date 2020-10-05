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Гороскопы / Общество

Только 3 знака зодиака названы лучшими водителями. Узнай скорее, можно ли тебе за руль?

10:15 05.10.2020 Фото: Pixabay
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Водитель должен обладать отличной реакцией, навыками маневрирования, следовать компромиссам и многое другое. По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака более способны к вождению, поэтому они попадают в автомобильные происшествия значительно реже других.

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С самого рождения каждая Дева мечтает как можно скорее сдать на права, а некоторые учатся и без заветной корочки прав

Дева

Именно знак зодиака Дева относится к самым правильным и аккуратным водителям. Девы занимают третье место в рейтинге самых лучших водителей по зодиакальным знакам. Специалисты в области астрологии утверждают, что Дева и автомобиль вместе составляют одно целое. Они отлично понимают друг друга, прислушаются к малейшему движению.

Дева прекрасно владеет автомобилем. С самого рождения каждая Дева мечтает как можно скорее сдать на права, а некоторые учатся и без заветной корочки прав. Как водитель, Дева очень аккуратна на дороге и соблюдает абсолютно все правила дорожного движения. Это помогает зодиакальному знаку реже попадать в автомобильные аварии.

Со стороны может показаться, что успешная езда без аварий дается зодиакальному знаку достаточно просто. Но это неверное утверждение. За рулем Дева обращает свое пристальное внимание лишь на дорогу, не позволяя никому из пассажиров отвлекать ее лишними разговорами.

Скорпион

Скорпионы занимают почетное второе место в рейтинге самых лучших водителей среди зодиакальных знаков. Однако с ними следует вести себя осторожно на дороге, потому что знак Скорпиона любит быструю и опасную езду. Их невозможно догнать, они занимают первые места на негласных автомобильных гонках.

Несмотря на это, действия Скорпиона всегда отточены, поэтому в дорожные аварии они попадают очень редко. Она пристально следит за дорожным движением, поэтому Деве можно доверить управление на самых опасных дорогах.

Если же так случилось, что по некоторым обстоятельствам, знак Скорпион попадает в аварию, они стараются как можно быстрее и без потерь выйти из ситуации. Скорпионы ни за что не платят сотрудникам полиции или другим водителям, потому что всегда уверены в своих действиях. И зачастую оказываются правыми.

Стрелец

Стрельцы – удивительные автомобилисты. На дороги они добры, поэтому список их друзей постоянно пополняется вырученными приятелями. Ведут машину они достаточно быстро, но осторожно, поэтому ни один пассажир не может пожаловаться на навыки езды Стрельца. Благодаря своим исключительным качествам Стрельцы занимают первое место в рейтинге лучших автомобилистов среди зодиакальных знаков.

Как было сказано, знак Стрелец любит помогать. Они всегда пропускают людей на пешеходных переходах. Они всегда протягивают руку помощи автомобилистам, которые застряли посреди пути из-за сломанного механизма в автомобиле.

Источник: navalnyfals

водитель знаки зодиака лучший водитель права способность к вождению
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