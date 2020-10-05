Астропрогноз на 5 октября 2020 от Павла Глобы: Близнецы выясняют отношения, Скорпионы просто несносны

Астролог советует делать сегодня покупки. Они порадуют вас и будут долго служить. Но лучше сосредоточить деловую активность в первой половине дня. А после обеда лучше заняться мелкой и необременительной работой.

День хорош для активности с утра

Овен

Овнам предстоит вполне обыденный день, в котором не будет неожиданных поворотов и феерических сюрпризов. Зато вам удастся спокойно завершить начатую работу и приятно расслабиться дома вечером.

Телец

Тельцы будут полны обаяния и легкого шарма, который сделает вас неотразимыми не только для противоположного пола, но и для своего. В такой день грех не начать романтические отношения или не завести дружбу с приятным человеком.

Близнецы

У Близнецов день сложится вполне удачно, если только вы не испортите его себе сами ненужным выяснением отношений с близким человеком. Оставьте все, как есть, и через пару дней поймете, что были неправы в своих подозрениях.

Рак

Раков ожидает чрезвычайно удачный понедельник. Во-первых, вы можете очень удачно купить нужную вещь, о которой давно мечтали. Во-вторых, вы можете найти неожиданное выгодное применение своим идеям, совместив приятное с полезным.

Лев

У Львов сегодня день может начаться не очень удачно: либо заглохнет машина по дороге на работу, либо каблук сломается, либо еще какая мелкая пакость случится. Зато во второй половине дня у вас все сложится наилучшим образом.

Дева

Девы, вы слишком много взвалили на себя дел. Несмотря на понедельник, вам нужно взять паузу в работе – хотя бы на полдня. Устройте себе хоть несколько часов расслабления и отдыха. Купите что-то вкусненькое и посмотрите любимый фильм.

Весы

У Весов может получиться удачный шоппинг в первой половине дня. Вы можете сделать очень выгодные покупки. Вечером этого дня можете похвастаться обновой перед друзьями.

Скорпион

У Скорпионов сегодня будет несносный характер. Уже с утра вы будете искать повод для ссоры и можете его найти. Чтобы не переругаться с близкими, займите себя работой, которая полностью вас поглотит.

Стрелец

Стрельцы неожиданно могут узнать чей-то очень важный секрет. Чтобы у вас не чесался нестерпимо язык, попробуйте как можно быстрее его забыть. Тем более, что после обеда на вас может навалиться такой ворох дел, что вам будет не до чужих тайн.

Козерог

Козероги, в последнее время вы излишне эмоциональны. Это мешает вам хладнокровно оценивать события и не дает достичь желаемого эффекта в делах. Постарайтесь обуздать свои эмоции.

Водолей

Водолеям неплохо бы в этот день занять себя физическим трудом. Если есть возможность провести его на даче, это был бы идеальный для вас вариант.

Рыбы

Рыбам астролог советует быть максимально откровенными в своих желаниях. Есть очень большая вероятность, что кто-то хочет того же, чего и вы. Не стоит вам обоим упускать такую возможность.

Источник: today