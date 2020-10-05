Новые правила получения выписки из больницы действуют с 5 октября 2020

Россияне теперь могут по запросу получить от больницы все данные о состоянии своего здоровья. Порядок и сроки этой процедуры определены в приказе Минздрава, который вступает в силу 5 октября.
Согласно ему, граждане имеют право получить медицинский документ или выписку из него как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Рентгеновские и другие снимки могут выдать как в аналоговом виде, так и в цифровом, в том числе на CD-диске.
Больница не выдаёт оригиналы медицинских карт (в том числе стоматологических и прерывания беременности), карт беременной и родильницы, историй родов и развития ребёнка, а также протоколов вскрытия. Такие документы можно получить только в виде копий.
Если пациент лечится в стационаре, то все требуемые выписки ему должны предоставить в течение суток. В остальных случаях срок выдачи не должен превышать 30 дней.
На выдаваемых документах должны стоять печать больницы и подпись врача. Копии также заверяют специальными отметками. Штамп без указания профиля лечения ставят на выписках из психиатрических и наркологических больниц, а также учреждений, в которых помогают пациентам с ВИЧ.
Источник: pnp.ru