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Новые правила получения выписки из больницы действуют с 5 октября 2020

13:15 05.10.2020 Фото: pixabay.com
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Граждане имеют право получить медицинский документ или выписку из него как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Рентгеновские и другие снимки могут выдать как в аналоговом виде, так и в цифровом, в том числе на CD-диске.

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Если пациент лечится в стационаре, то все требуемые выписки ему должны предоставить в течение суток

Россияне теперь могут по запросу получить от больницы все данные о состоянии своего здоровья. Порядок и сроки этой процедуры определены в приказе Минздрава, который вступает в силу 5 октября.

Согласно ему, граждане имеют право получить медицинский документ или выписку из него как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Рентгеновские и другие снимки могут выдать как в аналоговом виде, так и в цифровом, в том числе на CD-диске.

Больница не выдаёт оригиналы медицинских карт (в том числе стоматологических и прерывания беременности), карт беременной и родильницы, историй родов и развития ребёнка, а также протоколов вскрытия. Такие документы можно получить только в виде копий.

Запрос на получение выписки или документа можно подать лично, по почте или на портале «Госуслуг». В нём нужно указать ФИО пациента, его паспортные данные и адрес, а также список нужных документов и сроки, в которые он хочет их получить.

Если пациент лечится в стационаре, то все требуемые выписки ему должны предоставить в течение суток. В остальных случаях срок выдачи не должен превышать 30 дней.

На выдаваемых документах должны стоять печать больницы и подпись врача. Копии также заверяют специальными отметками. Штамп без указания профиля лечения ставят на выписках из психиатрических и наркологических больниц, а также учреждений, в которых помогают пациентам с ВИЧ.

Источник: pnp.ru

больница врач выписка пациент
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